Império de 108 hotéis construído pela família Pestana em destaque na imprensa nacional

A Sábado relata na sua edição "como os Pestana construíram um império de 108 hotéis".

A revista dá conta da saga de família, escrevendo que "Manuel só tinha a 4.ª classe, vivia na pobreza na Madeira e teve de emigrar clandestino para a África do Sul. Fez lá fortuna e lançou o filho Dionísio, que hoje, aos 71 anos, é o 8.º mais rico de Portugal e está a preparar a sucessão familiar".

Conheça este e outros assuntos em destaque na imprensa nacional:

Sábado:

- "Aprender a jogar râguebi: Fomos treinar com dois Lobos"

- "Reportagem especial: Famílias que adotaram crianças mais velhas"

- "Chega perdeu metade dos vereadores eleitos"

- "Israel: Quem são os reféns e os segredos da rede de túneis que protege o Hamas"

- "Bruxelas: Detido amigo de terrorista que também viveu em Portugal"

Visão:

- "Ansiedade: Como vencer o medo. O que podemos fazer para resistir aos tempos angustiantes em que vivemos e voltar a encontrar a paz de espírito. As respostas da Ciência e as soluções de quem conseguiu dominar esta epidemia silenciosa. Os sinais de alarme. As estratégias para dar a volta"

- "Entrevista a Mia Couto: 'A realidade é a mais ousada das ficções'"

- "Reportagem: Por dentro do tráfico de 'escravos' no Tejo"

- "Yuval Noah Harari: 'Israel deve também defender a sua humanidade'"

Correio da Manhã:

- Reviravolta no julgamento de Sara Carreira. Ivo contesta excesso de velocidade. Próxima sessão marcada para 24 deste mês"

- "Benfica espanta a crise. Di María abre caminho para a vitória"

- "20 mil famílias desesperadas para pagar o empréstimo. Já cortaram na comida e na farmácia"

- "Relação decide: Juíza afastada do caso Pinho"

- "Mãe e filha ignoradas: Homicidas de Jéssica sem visitas na cadeia"

- "Hospital de Faro: Bebé raptada escondida em casa de amigos da mãe"

- "Todos os Santos: Menos flores para entes queridos"

- "Contas do Estado: Receita do IRS cresce 4000% acima do previsto"

Público:

- "Concurso para 1000 vagas na função pública tem mais de 12 mil candidatos"

- "Faixa de Gaza. Bombardeamento de campo de refugiados faz dezenas de mortos"

- "Dependência. Consumo de droga volta às ruas. Não há 'resposta' para todos"

- "Euribor. Empréstimo de 150 mil euros custa mais 4000 em três anos"

- "Zona de Lisboa. Só cinco das 14 urgências de pediatria estarão em pleno"

Jornal de Notícias:

- "Justiça arquiva caso de legionela que causou 15 mortos há três anos"

- "Pontapé na crise. Di María faz toda a diferença em equipa obrigada a apagar má imagem europeia"

- "F.C. Porto. Casa de Villas-Boas vandalizada após críticas à atual gestão"

- "Porto. Moreira trava novas obras de metro"

- "Emergência. Linha 112 que ia servir o Norte e a Galiza ficou na gaveta"

- "Saúde. Maratona sem fim para chegar a acordo com médicos"

- "Guerra. Israel ataca campo de refugiados em Gaza"

- "Negócio. Funerais planeados saem mais baratos"

- "Conjuntura. Economia cai e ritmo da inflação abranda"

- "'Jet set'. Advogada acusada de burla grita com juízes"

Diário de Notícias:

- "País volta ao grupo da estagnação e faz soar alarmes no Governo e em Belém"

- "Política. Costa 'provoca' Marcelo e põe Galamba a defender o OE usando palavras do Presidente"

- "Sporting. Geny, o 'Messi de Moçambique' que ganhou a confiança de Amorim e dos adeptos"

- "Arte marcial. Quando amor ao 'kendo' une portugueses e embaixador japonês"

- "Desafio. Diretora-geral 'vai ter de reposicionar instituição como autoridade de Saúde"

- "Energia. Chuva e vento permitem vários dias de consumo renovável. Vai ser cada vez mais frequente"

- "Guerra. Gaza, segundo a UNICEF o 'cemitério de crianças', que o Hamas ameaça vir a sê-lo também para os soldados de Israel"

- "Emílio Rui Vilar [jurista, ex-ministro, fundador da SEDES]: 'A responsabilidade do Estado na Cultura é algo a que nenhum Governo deve fugir'"

Record:

- "Arouca 0 Benfica 2. Cara Lavada. Equipa regressa às vitórias com novo sistema. Livre de Di María abriu o marcador. Arthur correu meio-campo e fechou o jogo. Schmidt e a contestação: 'Ainda não reparei nisso'"

- "Batalha no Bessa: Confrontos causam um ferido"

- "Amora irredutível: Geny só por 3 ME a pronto"

- "Casa de Villas-Boas vandalizada"

O Jogo:

- "Arouca 0 Benfica 2. Livres e soltos. Bola parada de Di María e arrancada de Arthur Cabral devolvem águias às vitórias. Revolução em marcha: Encarnados jogaram com três centrais. Roger Schmidt: 'Contestação? Ainda não notei...'. Daniel Ramos: 'Errámos, mas errámos a tentar'"

- "FC Porto: Eustáquio: Evolução nos dragões analisada pelo ex-companheiro Hélder Ferreira: 'Conceição preparou-o para brilhar'. Casa de André Villas-Boas foi vandalizada"

- "Sporting: O Jogo revela as alternativas a Geny de que Amorim falou. Couto e Quenda na rampa. Criativos da B e dos sub-23 podem ser lançados em breve"

- "Braga-Casa Pia: Guzzo sem dúvidas sobre o extremo que hoje deverá ser titular: 'Rony vai ser fundamental'. Artur Jorge pede foco no máximo"

- "Portugal-Áustria. Feminino|Liga das Nações: Nova derrota complica permanência na elite. Eficácia trai navegadoras"

A Bola:

- "Arouca 0 Benfica 2. Ave María. Livre soberbo contra a crise"

- "Mundial 2034 vai mesmo ser na Arábia Saudita"

- "Sporting: Pedro Gonçalves sonha com o Euro"

- "FC Porto: Galeno ainda em dúvida para receção ao Estoril"

- "Liga das Nações: Desperdício complica manutenção"

- "Países Baixos: Um olhar sobre a crise do Ajax"