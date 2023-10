'Bis' de Ronaldo em destaque na imprensa nacional

A nova goleada de Portugal, na visita ontem à Bósnia (5-0), com dois golos de Cristiano Ronaldo, é um dos destaques da imprensa nacional.

Confira as capas dos jornais nacionais:

Correio da Manhã:

- "Familiares negam versão do arguido. Falsa doação de avô esconde 'luvas'. Corrupção na defesa"

- "Guerra. Confirmada morte de terceira jovem luso-israelita"

- "Bósnia-Portugal (0-5). Festa do golo encanta Europa"

- "Diz VAR sobre avançado. 'O Taremi, antes de lá chegar, já está a encenar a queda'"

- "Violência doméstica. Ministério Público acusa Francisco J. Marques"

- "Sacavém. Esfaqueia a mãe e assalta quem quis ajudar ferida"

- "Abusos na igreja. Defesa de padre quer ouvir rapaz"

- "Emprego. Estado lança concurso para mil jovens licenciados"

Público

- "Subida do IUC pode valer o dobro do corte nas portagens do interior"

- "Médio Oriente: Rafah, a última fronteira para quem desespera por sair de Gaza"

- "Marcelo pressiona Governo sobre novo plano para sem-abrigo"

- "Terrorismo: Bruxelas em alerta máximo após ataque que fez dois mortos"

- "Partidos: Francisco Assis defende acordos de regime nas jornadas do PSD"

- "Saúde: Aborto: número de IVG sobe pela primeira vez desde 2011"

- "Futebol: Portugal goleia Bósnia (0-5) e mantém pleno de vitórias rumo ao Euro"

- "Literatura: Folio: humor, esperança e pensamento crítico na homenagem a José Pinho"

- "China: Putin é o convidado de honra na celebração dos dez anos da Nova Rota da Seda"

Jornal de Notícias:

- "Combate à pobreza vai ter gestor para cada caso"

- "Bósnia-Herzegovina 0-5 Portugal: Vício de ganhar"

- "Relvados sintéticos obrigados a eliminar borracha até 2031"

- "Ataque terrorista em Bruxelas interrompe Bélgica-Suécia"

- "Greve: Médicos exigem propostas do Governo por escrito"

- "Ex-notária burla dezenas de clientes em Vieira do Minho"

- "Faixa de Gaza: Egito acusa Israel de obstruir ajuda humanitária"

- "Casal e dois filhos vivem há 20 anos sob bancada que ameaça desabar"

- "Viseu: padre fica em silêncio sobre abusos sexuais a menores"

- "Vinho do Porto: Mudar imagem é receita para travar queda"

- "Porto: Coliseu mete água em espetáculo de bailado"

Diário de Notícias:

- "Há mais de 600 crianças em ensino doméstico em Portugal"

- "Polónia: Tusk de volta? UE respira de alívio, mas oposição tem desafios pela frente"

- "Bloqueio israelita. UE tenta reverter contagem para a catástrofe em Gaza"

- "Cinema: De Niro e Dicaprio: Os rostos de Scorcese"

- "OE2024: Para o PSD, já não é 'pipi' e 'betinho', é só 'bem vestido'"

- "Juliet Cristino: Uma voz independente para os imigrantes em Portugal"

- "Theresa Payton: 'O mundo vive já uma guerra aberta digital -- sem tanques, bombas e aviões, mas uma guerra', diz a especialista em cibersegurança"

- "Euro2024: Seleção ganhou à Bósnia por 5-0 e garantiu 1.º lugar do grupo"

Inevitável:

- "Imoral: Dar com uma mão e tirar com a outra -- 'Vão aumentar muito mais os impostos do que o rendimento das pessoas', diz o economista João Duque"

Negócios:

- "Governo acaba com borla fiscal para futebolistas"

- "Seis em cada 10 casos de inflação alta são resolvidos em cinco anos"

- "Desilusão é a palavra que une os setores empresariais na avaliação ao Orçamento"

- "Turkish Airlines e Easyjet ao lado do regulador contra ação judicial da ANA"

- "Radar África: Angolanos querem vender posição na Global Media"

- "Telecomunicações: Futura líder da Anacom foi escolhida por Costa com o aval do PSD"

O Jornal Económico:

- "Lesados do BPP acusam Estado de receber à custa de clientes particulares"

- "'Valor mínimo a pagar no programa de requalificação das TIC deve aumentar em 2024', diretora executiva a APDC, Sandra Fazenda"

- "Transações eletrónicas devem atingir os 143 mil milhões de euros"

- "Mecwide aposta na captação de jovens talentos"

- "Alemanha divulga índice de confiança em outubro"

- "Garland com quebra na faturação acima de 10%"

A Bola:

- "Bósnia-Portugal (0-5). Dança de estrelas. Ronaldo e Bruno Fernandes lideraram a primeira parte deslumbrante da seleção"

- "Benfica. Desgaste de Otamendi gerido com pinças"

- "Sporting. Razões para a 'seca' de Pedro Gonçalves"

- "FC Porto. Inter não larga Taremi"

- "Terror em Bruxelas. Bélgica-Suécia suspenso após ataque terrorista"

Record:

- "Bósnia-Portugal (0-5). Mais um arraso"

- "Brilha pela Suécia. Gyokeres faz golo incrível"

- "FC Porto. Taremi não renova"

- "Benfica. Schmidt afina Arthur"

- "Análise às contas dos últimos 5 anos. A peso de ouro. Administradores da SAD do FC Porto recebem mais do dobro do que os rivais juntos"

O Jogo:

- "Bósnia-Portugal (0-5). Trituradora em part-time . Uma exibição de mão cheia na primeira parte garante conquista do Grupo J"

- "FC Porto. Pêpe ganha influência à esquerda"

- "Benfica. Seixal já deu dez águias à seleção"

- "Sporting. Catamo reclama espaço no ataque"

- "Euro'2024. Dois adeptos suecos assassinados em Bruxelas"