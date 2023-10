Bolívia corta relações diplomáticas invocando a ofensiva em Gaza

A Bolívia anunciou hoje que cortou relações diplomáticas com Israel, alegando que o ataque contra a população da Faixa de Gaza é uma "ofensiva militar agressiva e desproporcional".

Em comunicado, o vice-ministro dos Negócios Estraneiros da Bolívia, Freddy Mamani Machaca, informou que o seu Governo "tomou a determinação de cortar relações diplomáticas com o Estado de Israel, em repúdio e condenação da agressiva e desproporcional ofensiva militar israelita que está a ser levada a cabo na Faixa de Gaza".

A Bolívia exige "a cessação dos ataques contra o povo palestiniano" e rejeita o tratamento "hostil" de Israel para com os responsáveis das organizações internacionais encarregadas de fornecer ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

Mamani Machaca apelou aos "países irmãos" para "realizarem ações coletivas" de forma a conseguir alcançar a pacificação na região e "evitar um genocídio".

O vice-ministro anunciou ainda que a Bolívia enviará ajuda humanitária para a Faixa de Gaza.

Na segunda-feira, o Presidente da Bolívia, Luis Arce, reuniu-se com o embaixador da Palestina, Mahmoud Elalwani, e expressou o seu repúdio aos "crimes de guerra" na Faixa de Gaza, onde morreram mais de 8.000 pessoas.

Arce também apelou ao Conselho de Segurança das Nações Unidas para "encontrar uma solução definitiva para a Palestina exercer o seu direito à autodeterminação, ao seu território sem ocupações ilegais, e a consolidar o seu próprio Estado livre e independente".

Em 2009, o Governo do então Presidente Evo Morales (2006-2019) já tinha rompido relações diplomáticas com Israel em resposta aos ataques contra a Faixa de Gaza, antes de, em fevereiro de 2020, o Governo de transição de Jeanine Áñez (2019-2020) ter concordado em restabelecer e reforçar as relações diplomáticas entre os dois países.