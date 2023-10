"Popularidade de Marcelo em queda" e negociações com os médicos em destaque na imprensa

Uma sondagem da Aximage ao JN, DN e TSF dá conta que a popularidade do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está em queda e a do primeiro-ministro António Costa "no vermelho". Este é um dos destaques de hoje na imprensa portuguesa.

As primeiras páginas dos jornais destacam também o "Dia D na Saúde", com referência às negociações do Governo com os médicos, que o JN diz que poderá ser fechado amanhã. "Médicos aceitam que redução de horário e subida salarial sejam faseadas", escreve por seu turno o Público.

A incursão de Israel em Gaza merece também atenção de forma generalizada.

Nos desportivos, a recepção do Benfica ao Casa Pia, capta as atenções da imprensa. Um dia em que se fala, ainda, da possibilidade de Jorge Nuno Pinto da Costa alcançar o milésimo triunfo enquanto presidente do FC Porto, diante do Vizela.

Títulos dos jornais de hoje:

Público

- "Médicos aceitam que redução de horário e subida salarial sejam faseadas"

- "Médio Oriente: Israel intensifica ataques por terra e ar para abrir caminho à invasão de Gaza"

- "Viagens: Islândia, o assombro da natureza em estado puro"

- "Hora muda amanhã: 'A nossa fisiologia responde ao sol, não ao relógio de pulso'"

- "TAP reabre tensão entre Belém e São Bento"

- "Habitação: Inquilinos terão de aceitar maior aumento em 30 anos nas rendas"

- "1821 árvores em Sines: Polémico abate de sobreiros é 'sacrifício' pela descarbonização"

Jornal de Notícias

- "Portugueses não aderem a divórcios e escrituras online"

- "Dia D na Saúde"

- "Êxito do metrobus de Gaia já justifica um autocarro maior"

- "Sondagem Aximage - JN/DN/TSF: Popularidade de Marcelo em queda e de António Costa no vermelho"

- "F. C. Porto: Lesão de Wendell abre caminho a Sánchez"

- "Benfica: Schmidt sob pressão diz não estar em risco"

- "Faro: Mãe fugiu de hospital com bebé retirada pelo tribunal"

- "TAP: Presidente veta privatização e exige explicações"

- "Dinheiro Vivo: Polémica na Web Summit gera adesão recorde"

Diário de Notícias

- "Popularidade de Marcelo em queda e Costa no vermelho"

- "Guerra: Israel expande ofensiva em Gaza enquanto Assembleia Geral da ONU pede 'trégua humanitária'"

- "Seixas da Costa: 'Há uma hipersensibilidade dos israelitas em relação às Nações Unidas"

- "Ana Paula Vitorino, presidente da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes: 'Terceira travessia do Tejo tem de existir e ser ferroviária'"

- "Galamba já nem arrisca data para reabertura da Linha da Beira Alta"

- "Entrevista a Luís Paixão Martins: 'Penso que o meu futuro vai ser publicar livros antipáticos'"

- "Brunch com Albino Jorge, administrador do Grupo Quinta da Boeira: 'Um embaixador do Afeganistão foi a uma prova de vinho do Porto não pela prova mas sim e exclusivamente para conhecer a História de Portugal'"

- "Mundial de râguebi: All Blacks e Springboks querem o tetra e revivem 28 anos depois a final de Mandela"

- "TAP: Não foi a bem, foi a mal. Presidente veta decreto da privatização da transportadora"

- "Saúde: Cerca de 3.500 médicos podem deixar de fazer horas extras nas Urgências já em novembro"

Correio da Manhã

- "Mais uma demissão à vista no Governo. Saída de Cafofo dá janela de oportunidade a Costa para nova remodelação"

- "Ofensiva de Israel em Gaza. Soldados israelitas preparam-se para o combate"

- "Miguel Sousa Tavares ataca Miss 'Trans'"

- "Schmidt promete: 'Vamos mostrar uma cara nova'"

- "FC Porto. Taremi quer sair em janeiro do Dragão"

- "Rede caçada. Treinador de Futebol em assalto a prostitutas"

- "Privatização. Marcelo chumba diploma da TAP e pede explicações"

- "Nélida e Sidney. Casal acusado de três mortes"

- "Hospital de Loures. Bebé morta retirada da mãe ao quarto dia"

A Bola

- "'Não sinto o lugar em risco'. Roger Schmidt afasta nuvens negras e acredita que o Benfica vai melhorar"

- "Sporting. Adán é o número 1"

- "FC Porto. Gabriel Pereira debaixo de olho"

- "Villas-Boas posiciona-se e deixa fortes críticas à situação atual"

- "Liga das Nações. Áustria 2 - 1 Portugal. Navegadoras pagam falta de eficácia"

Record

- "Roger Schmidt dá a receita para sair do mau momento. 'Temos de jogar à Benfica'"

- "Sporting. Defesa em alerta"

- "FC Porto. Villas-Boas abala Dragão"

- "Champions deixa de dar em sinal aberto"

O Jogo

- "FC Porto. Milésimo triunfo à vista"

- "Benfica - Casa Pia. Schmidt aponta falta de união"

- "Sporting. Gyokeres perdoado no balneário"

- "Gil Vicente - Braga. Djaló nos pré-convocados da seleção de Espanha"

- "V.Guimarães - CHaves. Gratidão na hora do reencontro com Moreno"

- "Áustria - Portugal. Navegadoras traídas pela falta de pontaria"