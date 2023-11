União Europeia promove corrida de oposição à violência contra as mulheres na Venezuela

A delegação da União Europeia (UE) na Venezuela anunciou hoje que vai realizar, em Caracas, uma nova corrida de 10 quilómetros e uma caminhada de cinco quilómetros para sensibilizar a população sobre a violência contra as mulheres.

"A sexta edição da Corrida da União Europeia contra a Violência contra as Mulheres terá lugar no domingo, 26 de novembro de 2023, e é uma oportunidade para sensibilizar para esta causa que afeta tantas mulheres, no âmbito dos 16 dias de ativismo pelos Direitos Humanos", explicou à agência Lusa fonte da organização.

A corrida terá como ponto de partido e de chegada a base aérea do Parque Generalíssimo Francisco de Miranda e abrangerá Sucre, Chacao e Baruta, três dos cinco municípios de Caracas, estando prevista a participação de vários milhares de pessoas.

Entretanto, num comunicado, a UE explica que "no âmbito desta atividade, além da tradicional terapia da dança, haverá ioga, música e uma exposição de organizações da sociedade civil dedicadas à assistência, prevenção e atenção psicológica e legal a mulheres em risco, à liderança juvenil e ao empreendedorismo".

"Será uma oportunidade para o público conhecer o trabalho que estas organizações desenvolvem na Venezuela", explica.

Ao finalizar a corrida e caminhada, que começará pelas 07:00 locais (11:00 em Lisboa), terá lugar a entrega de prémios que além de "vencedores absolutos" (corredores) masculinos e femininos, incluiu as modalidades Mobilidade Reduzida e Cadeira de Rodas.

O evento conta com o apoio de diferentes instituições e empresas, entre elas, a Cruz Vermelha Venezuelana, o Fundo para a População das Nações Unidas (UNFPA) e a companhia aérea Air Europa.