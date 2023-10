Agência Europeia recomenda aprovação de vacina adaptada à subvariante Omicron

A Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla inglesa) recomendou hoje a autorização de uma vacina adaptada à subvariante Omicron XBB.1.5 do coronavírus SARS-CoV-2 para prevenir a covid-19 em adultos e crianças com mais de 12 anos.

Conhecida como Nuvaxovid XBB.1.5, a vacina cumpriu as recomendações da EMA e do Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC, na sigla inglesa) e deve ser administrada numa dose única, independentemente do historial de vacinação das pessoas, tendo a recomendação seguido já para a Comissão Europeia.

De acordo com a avaliação dos dados laboratoriais pelo comité de medicamentos humanos da EMA, a vacina demonstrou ser "capaz de desencadear uma resposta imunitária adequada" contra a sublinhagem XBB.1.5 do SARS-CoV-2, suportando a sua decisão também numa anterior adaptação da Nuvaxovid relativamente à estirpe Omicron BA.5 que evidenciou igualmente "uma forte resposta imunitária".

"Os efeitos secundários mais frequentes associados à Nuvaxovid XBB.1.5 são dor e sensibilidade no local da injeção, cansaço, dor de cabeça, dores musculares e indisposição geral", esclareceu a EMA, em comunicado, relembrando que as vacinas adaptadas funcionam da mesma maneira que as vacinas originais contra a covid-19.

A Nuvaxovid foi autorizada pela primeira vez no espaço da União Europeia em dezembro de 2021 para o combate à pandemia.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo SARS-CoV-2, um tipo de vírus detetado em finais de 2019 na China e que se disseminou rapidamente pelo mundo, assumindo várias variantes e subvariantes, umas mais contagiosas do que outras.

A doença foi classificada como pandemia em 11 de março de 2020 e, em maio de 2023 deixou de ser uma emergência de saúde pública internacional.