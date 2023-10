Grupo de 'hackers' russos ataca 'sites' de instituições espanholas

Um grupo cibercriminoso russo atacou hoje várias páginas na Internet de instituições de Espanha e da cidade de Granada, no sul do país, onde decorre hoje uma reunião informal do Conselho Europeu, disseram fontes ligadas à investigação do ataque.

Páginas oficiais na Internet do Governo de Espanha, do centro de cibersegurança nacional, de autarquias de Granada, das empresas dos transportes urbanos e do turismo da cidade foram atacadas pelo grupo de 'hackers' russos que se autodenomina Noname057, indicaram as mesmas fontes citadas pela agência de notícias EFE.

As fontes explicaram que o resultado do ataque é a impossibilidade de aceder às páginas na Internet, sem haver outras consequências.

O acesso a diversas páginas, como as do Governo de Espanha e as do centro de cibersegurança nacional, já foi entretanto recuperado.

Espanha tem neste momento a presidência semestral do Conselho da União Europeia (UE).

Além da reunião informal do Conselho Europeu, Granada acolheu na quinta-feira uma cimeira da Comunidade Política Europeia, um fórum criado em 2022 após a invasão russa da Ucrânia, de que fazem parte mais de 40 países da Europa.