Autoridades espanholas resgataram 259 migrantes ao largo das Canárias

As autoridades espanholas resgataram nas últimas horas 259 migrantes ao largo das Canárias e foram também localizadas mais embarcações com cerca de duas centenas de pessoas a bordo.

As embarcações que ainda se mantêm ao largo aproximam-se de El Hierro e Tenerife, Canárias.

Segundo a agência espanhola Efe, neste momento os navios do serviço Salvamento Marítimo, Adhara e Alpheraz, tentam confirmar a presença das duas embarcações precárias que segundo informações ainda não confirmadas transportam cerca de 200 pessoas.

Salvamento Marítimo cuenta con un amplio despliegue de medios en Canarias, reforzado desde 2017. Disponemos de 10 salvamares, 3 guardamares, 2 buques, 2 helicópteros, 1 avión y 2 Centros de Salvamento para coordinar las #emergencias

➡️Nuestro foco está en Canarias@mitmagob pic.twitter.com/fii7ZLDJNd — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) October 5, 2023

Ao largo de Punta Rasca (El Hierro) chegaram às 23:35 de quinta-feira 82 homens de origem subsaariana, acompanhados de 17 menores de idade.

Durante as primeiras horas da madrugada de hoje, as autoridades espanholas detetaram outra embarcação que navegava a cerca de nove quilómetros da Grã Canária com 74 pessoas a bordo que foram conduzidas para Arquinequín.

Às 03:11, equipas do departamento Salvamento Marítimo localizou a três quilómetros ao largo de La Restinga uma outra embarcação que transportava 103 cidadãos de origem subsaariana: 93 homens, sete mulheres e três menores de idade.