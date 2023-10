Cão mais velho do mundo era português e morreu aos 31 anos

O cão português mais velho do mundo (e de sempre), morreu aos 31 anos. Chamava-se Bobi e era português.

O animal, que era descrito pelo tutor Leonel Costa como sendo "um anjo", "muito sociável" e "um doce", foi 'coroado' pelo Guinness World Recordes a 1 de Fevereiro de 2023, aos 30 anos e 266 dias, pode ler-se no Notícias ao Minuto.

"Descansa em paz, amigo! Obrigada por ter tido o privilégio de te conhecer, o cão mais velho do mundo. Que vida incrível que tiveste", realçou o Le Terrier Studio, no domingo, através da rede social Instagram.

Leonel Costa adiantou que Bobi estava hospitalizado há alguns dias, após terem sido detectados problemas do foro interno, segundo a SIC Notícias.

De acordo com dois veterinários internacionais que estiveram na celebração, o segredo da longevidade do canídeo passava por ingerir comida de humano, pela liberdade e por ter uma vida social rica.

Bobi nasceu em Conqueiros, uma aldeia do concelho de Leiria, a 11 de maio de 1992. A sua cor de mel fez com que ficasse camuflado no meio da lenha, tenho escapado à morte, ao contrário dos três irmãos. Leonel encontrou-o e escondeu-o, o que lhe valeu um grande ralhete quando foi descoberto pelos pais, segundo contou à agência Lusa, na festa de aniversário do patudo. "Mas valeu a pena", assegurou, na altura.

Bobi, um Rafeiro Alentejano que sempre viveu em Portugal, bateu o recorde de quase um século de Bluey, um cão pastor australiano que morreu em 1939, aos 29 anos e 5 meses de idade.