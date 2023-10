Palestina e Arábia Saudita solicitam cimeira urgente da Liga Árabe

Os representantes da Palestina e Arábia Saudita na Liga Árabe solicitaram hoje a este organismo pan-árabe que realize uma cimeira urgente e extraordinária para abordar "a agressão israelita contra o povo palestiniano".

Outro dos objetivos da cimeira é o da identificação de formas de "ajudar o Estado palestiniano".

Em comunicado, a secretaria-geral da Liga informou que o representante permanente da Palestina na Liga Árabe, o embaixador Muhannad al Aklouk, apresentou hoje um pedido para se realizar uma sessão extraordinária do Conselho da Liga dos Estados Árabes a nível de cimeira.

Entre as formas de ajudar a Palestina, o embaixador referiu assistência para "enfrentar os desafios políticos, humanitários, económicos e sociais e discutir a ação árabe a nível internacional".

O objetivo, acrescentou, "é acabar com a ocupação israelita do território palestiniano ocupado em 1967, em conformidade com o Direito Internacional e as resoluções pertinentes de legitimidade internacional e a Iniciativa de Paz Árabe de 2002".

Esta solicitação da Palestina é apresentada em coordenação com a Arábia Saudita, que ocupa a presidência do atual período de sessões da Cimeira Árabe.

Os incessantes bombardeamentos israelitas à Faixa de Gaza desde o início da guerra em 07 de outubro já causaram 8.306 mortos, cerca de metade dos quais são crianças.