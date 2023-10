Mais de 100 búfalos morreram afogados no nordeste da Namíbia

Mais de 100 búfalos morreram afogados num rio no nordeste da Namíbia durante uma debandada, anunciou em comunicado o Ministério do Meio Ambiente, Florestas e Turismo do país.

O Ministério namibiano recebeu hoje informações sobre uma debandada de búfalos na área de Kabulabula, região do Zambeze, área onde corre o rio Zambeze e onde existem vários parques nacionais protegidos, refere-se na nota.

"Cerca de 188 búfalos morreram afogados na debandada", que terá ocorrido ao início da manhã, afirmam as autoridades da Namíbia, que acreditam que os animais estavam a fugir de leões.

Os funcionários responsáveis pela reserva natural onde os búfalos circulavam foram enviados para a área para conduzirem uma investigação mais aprofundada do acidente.

"Confirmaremos os números exatos e outros detalhes relevantes à medida que a investigação for avançando", lê-se no comunicado.

Não é a primeira vez que este tipo de acidentes acontecem na Namíbia, tendo, em 2018, morrido cerca de 400 búfalos afogados no rio Chobe, na fronteira com o Botswana, numa tentativa de escapar de uma alcateia de leões.

A Namíbia integra 20 parques e matas nacionais protegidas geridas pelo Estado, que ocupam cerca de 17% da superfície terreste do país, onde a vida selvagem é abundante, sendo que só se podem encontrar búfalos na região do Zambeze e no parque Nacional Waterberg Plateau.