Saiba o que hoje é notícia

Os chefes da diplomacia dos 27 da União Europeia (UE) reúnem-se hoje no Luxemburgo e um dos focos da agenda de trabalho será a atual situação no Médio Oriente e a guerra em curso entre Israel e o Hamas.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros do bloco europeu vão fazer igualmente um ponto de situação sobre a guerra na Ucrânia, centrando-se nos compromissos em matéria de segurança, bem como sobre a evolução da situação na Arménia e no Azerbaijão, relacionada com o enclave do Nagorno-Karabakh.

Ainda neste encontro, os ministros participam na 19.ª reunião ministerial UE-Ásia Central, com a presença de cinco países da região: Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turquemenistão e Uzbequistão.

Portugal está representado pelo ministro João Gomes Cravinho.

Hoje também é notícia:

CULTURA

A Festa Mundial da Animação começa hoje, entre Castelo Branco e Vila Velha de Ródão, quase no fecho do melhor ano para o cinema português de animação.

A Festa Mundial da Animação é uma iniciativa anual e itinerante da Casa da Animação, com uma semana de atividades que assinala e se associa à celebração internacional do Dia Mundial da Animação, a 28 de outubro.

Este ano, pela primeira vez, a Festa vai repartir-se entre Castelo Branco e Vila Velha de Ródão, tendo como âncora a produtora Ocidental Filmes, localizada em Gavião de Ródão, naquele distrito, e onde está a desenvolver um polo dedicado ao cinema de animação.

O programa de atividades, entre hoje e domingo, inclui várias sessões de cinema, oficinas para seniores e para escolas, exposições, 'masterclasses' com vários convidados, entre os quais o teórico e realizador canadiano Pierre Hébert e o realizador Will Anderson, que apresentará a longa-metragem "A cat called dom".

***

O barítono Jorge Chaminé, presidente do Centro Europeu da Música, recebe hoje, em Lisboa, o Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a Divulgação do Património Cultural 2023, atribuído pelo Centro Nacional de Cultura.

O Prémio Europeu Helena Vaz da Silva foi instituído em 2013 pelo Centro Nacional de Cultura, em colaboração com a associação Europa Nostra e o Clube Português de Imprensa, e conta com o apoio do Ministério da Cultura de Portugal, da Fundação Calouste Gulbenkian e do Turismo de Portugal.

O júri do Prémio Europeu Helena Vaz da Silva, presidido pela presidente do CNC, Maria Calado, foi também composto pelo presidente do conselho de administração do Grupo Impresa e ex-primeiro-ministro, Francisco Pinto Balsemão, pelo vice-presidente da Europa Nostra, o belga Piet Jaspaert, pelo vice-presidente do Clube Português de Imprensa, o português João David Nunes, pelo ex-presidente do CNC e atual administrador da Fundação Calouste Gulbenkian, Guilherme d'Oliveira Martins, pela presidente da Europa Nostra, a sérvia Irina Subotic, e pela norueguesa Marianne Ytterdal, do Conselho da Europa Nostra.

ECONOMIA

A Autoeuropa retoma hoje a produção normal com a reposição de 19 turnos semanais, depois da paragem forçada, de 11 de setembro a 02 de outubro, devido à falta de componentes provenientes de um fornecedor da Eslovénia.

A retoma da produção normal na fábrica de automóveis da Volkswagen, em Palmela, no distrito de Setúbal, significa também o fim do regime de `lay-off´, que prevê uma quebra de rendimentos para os trabalhadores que pode ir até 33% do salário, mas que, na Autoeuropa, foi de apenas 5%, graças a um acordo entre a administração e a Comissão de Trabalhadores.

Com a retoma da produção normal anunciada para hoje, regressam também os cerca de 100 trabalhadores temporários que tinham sido despedidos pela Autoeuropa em setembro, embora com a garantia de que seriam chamados de novo logo que a produção da empresa fosse normalizada.

INTERNACIONAL

Os chefes das diplomacias russa e arménia, Sergei Lavrov e Ararat Mirzoian, reúnem-se hoje em Teerão com os seus homólogos regionais, informaram os respetivos ministérios, sem especificar o assunto da reunião.

A agência noticiosa iraniana Irna noticiou que os ministros dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Turquia, Arménia, Azerbaijão e Irão iriam discutir as "conversações de paz" entre Yerevan e Baku.

As tensões entre os dois vizinhos estão no seu ponto mais alto desde a vitória relâmpago do Azerbaijão no mês passado em Nagorno-Karabakh, um enclave maioritariamente povoado por arménios.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Arménia anunciou que Ararat Mirzoian se deslocaria a Teerão "a convite da parte iraniana".

LUSOFONIA

A 147.ª Assembleia da União Inter-Parlamentar (UIP) começa hoje, em Luanda, com a participação de mais de 1.400 delegados de 179 parlamentos de todo o mundo, num encontro que poderá eleger pela primeira vez uma mulher para a presidência.

Entre os candidatos à sucessão do português Duarte Pacheco, estão quatro africanas, nomeadamente, do Malaui, Tanzânia, Somália e Senegal, que concorrem um mandato de três anos no cargo.

"Ação Parlamentar para a Paz, Justiça e Instituições" será o lema desta assembleia da UIP, escolhido por Angola, país anfitrião.

A paz, a segurança internacional, as alterações climáticas, os direitos humanos, ciência e tecnologia são alguns dos temas que estarão em discussão na 147.ª Assembleia da UIP, cujos trabalhos vão decorrer na sede do parlamento angolano, no centro de Luanda, até dia 27.

Um evento da Organização Mundial de Saúde (OMS) e uma reunião da Internacional Socialista estão ainda previstos à margem da assembleia da UIP.

A União Inter-Parlamentar, fundada há mais de 130 anos como a primeira organização política multilateral do mundo, é composta por 179 parlamentos-membros nacionais e 14 órgãos parlamentares regionais.

Portugal estará representado por uma delegação chefiada pelo presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.