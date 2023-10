Homem com 60% do corpo queimado após ser regado com gasolina em Bragança

Um homem ficou ontem com 60% do corpo queimado depois de ter sido regado com gasolina por outro homem no Parque do Império em Mirandela, no distrito de Bragança, adiantou o comandante dos bombeiros locais à Lusa.

A vítima de 68 anos, que sofreu queimaduras consideradas de segundo e terceiro grau, foi helitransportada para o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, no distrito do Porto, revelou Luís Soares.

À chegada dos bombeiros, o homem já havia sido socorrido por uma pessoa que passava naquele parque, no centro da cidade, e que apagou as chamas com água, explicou.

O comandante disse que o alegado autor deste ataque está, agora, a ser procurado pela PSP que esteve no local a tomar conta da ocorrência.