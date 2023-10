Concurso para recrutar 1.000 técnicos superiores para o Estado arranca hoje

O concurso para contratação futura de 1.000 técnicos superiores para a administração pública é lançado hoje, tendo-se verificado até quinta-feira ao final do dia o registo de 3.251 pessoas interessadas, disse fonte oficial.

O Ministério da Presidência do Conselho de Ministros anunciou na segunda-feira o lançamento do procedimento concursal que arranca hoje e que vai permitir a constituição de reservas de recrutamento para a carreira geral de técnico superior.

Na quinta-feira, até às 19:00, o portal do Emprego Público (www.empregopublico.gov.pt) contava já com 3.251 registos, disse à Lusa fonte oficial do ministério.

O procedimento concursal será aberto logo após a publicação do aviso em Diário da República, mas os interessados puderam fazer um pré-registo, explicou a mesma fonte.

A remuneração de entrada na administração pública para um técnico superior é atualmente de 1.333,35 euros brutos mas, no próximo ano, ou seja, na altura do ingresso dos candidatos, será de 1.385,99 euros, tendo em conta a atualização salarial prevista pelo Governo.

Com o objetivo de rejuvenescer e capacitar a administração pública, "o procedimento concursal centralizado será realizado anualmente, de acordo com as necessidades sinalizadas pelos serviços, procurando atrair recursos humanos qualificados e revitalizar o corpo técnico da administração pública", refere o gabinete em comunicado.

O procedimento permite a constituição de reservas de recrutamento para determinados perfis profissionais, transversais a todas as áreas da administração pública.

No caso do concurso de 2023, as reservas integram as áreas jurídica, económica, financeira, de gestão patrimonial e de planeamento, controlo e avaliação de políticas públicas.

A candidatura será feita exclusivamente 'online', no portal do Emprego Público, permitindo aos interessados, através da apresentação de uma única candidatura, concorrer a vários postos de trabalho em diferentes órgãos e serviços, explica o ministério.

"As reservas de recrutamento podem ser utilizadas para a contratação de trabalhadores na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado ou a termo resolutivo, desde que os candidatos manifestem disponibilidade para ocupar esses postos de trabalho", pode ainda ler-se na nota.

O gabinete explica que, "procurando estimular a participação de jovens recém-licenciados nos processos de recrutamento da administração pública, os concursos centralizados serão lançados anualmente após ser recolhida a informação relativa as necessidades dos serviços e conclusão do ano letivo".