Salários, dívida, apostas, rendas, sem-abrigo e falências partilham espaço na imprensa

Bom dia. Os jornais nacionais que hoje, 20 de Outubro de 2023, se publicam apresentam uma variedade de temas em destaque, expresso no título...

No semanário Expresso:

- "Sem-abrigo aumentam 78% em quatro anos"

- "Torre de Belém está ameaçada"

- "Ferro Rodrigues: 'Ferida entre Marcelo e Costa não vai sarar'"

- "Guerra Israel-Hamas: Explosão em hospital dificulta esforços diplomáticos"

- "PS muda lei à revelia dos médicos e do Ministério"

- "Subida do IUC agita socialistas"

- "Como Martínez melhorou a seleção"

- "A vida secreta de John le Carré"

- "Preço do azeite faz disparar roubos"

- "Marcelo tem 40 dias para decidir Saúde"

- "Mau tempo provoca inundações"

- "Dispara circulação automóvel"

- "PS e PSD acordam voto sobre guerra"

No Nascer do Sol:

- "Forças Armadas estão em processo de falência"

- "Guerra no Médio Oriente divide Igreja Católica"

- "Secretas em alerta"

- "Fátima Bonifácio: 'A conversa da proporcionalidade não passa de retórica vácua'"

- "Álvaro Mendonça e Moura: 'O que mais me impressiona é a falta de ambição'"

- "Manuel Lemos: Plano de combate à pobreza é muito insuficiente"

- "Manuel Pizarro: despacho de secretário de Estado baralha sistema"

- "Luís Filipe Menezes: 'Montenegro tem de se rodear de gente mais conhecida'"

- "Áfricanews: Angola: Parlamento chumba destituição de Lourenço"

- "Dinheiro: Donde vem, como funciona e por que desaparece"

- "André Rieu: O castelo do rei da valsa"

No Correio da Manhã:

- "Travão nas rendas depende dos rendimentos. Governo muda estratégia"

- "Tragédia. Reportagem do CM em funeral de vítima do terror do Hamas"

- "Após ameaças. Segurança de Marcelo reforçada"

- "Viúva de psiquiatra Carlos Amaral Dias garante herança de milhões"

- "Taça de Portugal. Festa do futebol nos Açores e Trás-os-Montes"

- "Tunisino. Terrorista que matou na Bélgica passou por Portugal"

- "Impostos. Salvaguarda de 25 euros limita subida do IUC"

No Público:

- "Portugal entre os países onde o salário médio subiu mais do que a inflação"

- "Rolling Stones com novo álbum: Os rapazes estão de volta à cidade"

- "Médio Oriente: Ministro israelita diz a tropas: 'Verão Gaza por dentro' em breve"

- "Defesa: Força Aérea tem quatro aviões C-130, mas só um está operacional"

- "Futebol: Liga portuguesa é a mais dependente das casas de apostas"

- "Trasladação: Supremo dá luz verde, Eça de Queiroz vai para o Panteão"

No Jornal de Notícias:

- "Portugueses gastam 44 milhões por dia em apostas desportivas"

- "Novo metrobus tem rodas escondidas"

- "Mau tempo: Famílias desalojadas e escolas fechadas"

- "Reforma: Governo falha prazos com as regiões"

- "Santa Casa: Mediadores recebem formação sobre Eurodreams"

- "Gaza: Camiões com ajuda entram hoje pelo Sul"

- "Matosinhos: Preso falso namorado de Mariana Monteiro"

- "Taça: FC Porto e Benfica poupam titulares"

- "Música: Rock à Moda do Porto no Palácio"

No Diário de Notícias:

- "'Não temos de nos resignar a ser um país de elevada dívida' [secretário de Estado das Finanças]"

- "Fim do jogo de espera em Gaza: Ajuda entra hoje, mas e os israelitas?"

- "Mau tempo: depressão Aline provoca estragos em todo o país"

- "Corrida: Rui Moreira vai às Europeias? 'É alguém com capital político'"

- "TAP: Privatização avança 'no momento apropriado' com preço em sigilo"

- "O forcado e o rio: Alcochete bairrista de Gilberto Filipe"

- "'O Peru oferece mais variedade literária, pelas tradições indígena, africana, amazónica, oriental e europeia', diz o poeta e crítico literário peruano José António Mazzotti"

No Negócios:

- "Reforma do mercado elétrico aprovada em tempo recorde"

- "Dívida italiana faz soar alarmes na Zona Euro"

- "Aposentações antecipadas sobem por via de pensões pós-desemprego"

- "Entrevista a Shehan Karunatilaka: 'Quando recorremos à violência, tornamo-nos naquilo que detestamos'"

- "Apoio a abate de carros é 'superior' à receita extra gerada pelo IUC"

- "Ambiente ETSA, empresa da Semapa, vai abrir uma quinta fábrica"

No O Jornal Económico:

- "Abanca oferece mais de 300 milhões pelo Eurobic"

- "[Ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Rogério Fernandes Ferreira] 'Era melhor amortizar dívida pública e só depois baixar impostos, a começar pelas empresas'"

- "Caixa, Montepio e LX Partners têm à venda 4,6 mil milhões de euros em crédito malparado"

- "Duarte Braga vai liderar negócio de lítio verde do Grupo José de Mello"

- "Inflação, juros e crescimento: os impactos da violência Gaza-Israel no mundo"

No A Bola:

- "Lusitânia-Benfica. Vilar Perdizes-FC Porto. Apresentem-se à rainha. Eis que chegam os grandes à Taça de Portugal"

- "Taça de Portugal. 3.ª eliminatória começou ontem"

- "Rebordosa-SC Braga (0-2). Guerreiros não facilitam"

- "Sporting. Gyokeres e Diomande com direito a descanso"

- "Entrevista. Conheça mais um português do Al-Nassr. Vasco Curado, treinador de basquetebol no clube de CR7, Luís Castro e Otávio"

No O Jogo:

- "Vilar de Perdizes-FC Porto. 'Respeito máximo', Conceição preparou estreia na Taça com o mesmo cuidado de um jogo da Liga dos Campeões"

- "Lusitânia-Benfica. Schmidt quer rodar sem perder equilíbrio"

- "Rebordosa-Braga (0-2). Rony e Djaló engatam a quinta"

- "Sporting: 'Gyokeres é agressivo', Jovane Cabral trabalhou com o sueco e garante: 'é o que a equipa precisava'"

E no Record:

- "Sporting. Truta para o título. Varandas disposto a dar prenda generosa a Amorim em janeiro"

- "Dortmund e Sevilha seguem Gyokeres"

- "Real Sociedad em risco. Di María, Bah e Kokçu em dúvida para a Champions"

- "Lusitânia-Benfica. Trubin, Otamendi e Neres descansam"

- "Vilar de Perdizes-FC Porto. 'Devo equilibrar o plantel e não as contas', Conceição frontal"

- "Taça de Portugal. Rebordosa-SC Braga (0-2). Guerreiros avançam"