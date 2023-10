Protecção Civil registou 394 ocorrências devido ao mau tempo no continente

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou entre as 00:00 e as 07:00 de hoje 394 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a maioria na Grande Lisboa e Península de Setúbal, que não causaram vítimas.

Em declarações à agência Lusa, Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), adiantou que naquele período foram registadas em todo o país 394 ocorrências, das quais 142 no concelho de Lisboa e 42 na Península de Setúbal.

"No total nacional, entre as 20:00 e as 07:00, foram registadas 394 ocorrências com destaque para a área da grande Lisboa e Península de Setúbal, que registaram o número mais elevado de ocorrências, nomeadamente a cidade de Lisboa que, segundo o Regimento Sapadores de Bombeiros, com 142 ocorrências unicamente no concelho de Lisboa", disse.

De acordo com Paulo Santos, as ocorrências estão relacionadas sobretudo com quedas de árvores, queda de estruturas, limpeza de vias e inundações.

"Em nenhuma destas ocorrências temos conhecimento do registo de feridos ou qualquer via cortada. É natural que durante as operações de limpeza sejam algumas vias sejam interrompidas temporariamente", referiu.