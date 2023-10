Cerca de 2.750 pessoas foram mortas em ataques israelitas em Gaza

Cerca de 2.750 pessoas foram mortas por ataques israelitas na Faixa de Gaza, de acordo com um balanço atualizado divulgado hoje pelo Ministério da Saúde do Hamas, o movimento islamita no poder no enclave palestiniano.

Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, os ataques israelitas também deixaram "mais de 9.700 feridos" naquele território palestiniano.

Israel tem apelado aos cerca de 1,1 milhões de residentes do norte de Gaza, cerca de metade da população do território, para fugirem para sul.

O objetivo é atacar o norte da cidade de Gaza para destruir o centro de operações do movimento islamita Hamas, que matou mais de 1.400 pessoas em Israel em 07 de outubro.

A ONU calcula que a guerra entre Israel e o Hamas já tenha provocado mais de um milhão de deslocados na Faixa de Gaza desde 07 de outubro.