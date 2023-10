Um milhão de pessoas deslocadas numa semana em Gaza

Cerca de um milhão de pessoas foram deslocadas na Faixa de Gaza numa semana devido à guerra que eclodiu entre Israel e o Hamas, informou hoje a agência da ONU para os refugiados palestinianos.

A diretora de comunicação da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Médio Oriente (UNRWA, na sigla em inglês), Juliette Touma, disse à AFP que "um milhão de pessoas foram deslocadas durante os primeiros sete dias da guerra".

"É provável que o número aumente à medida que as pessoas continuem a abandonar as suas casas", acrescentou Touma.

Israel instou os habitantes do norte do território palestiniano, onde residem cerca de 1,1 milhões de pessoas, de uma população total de 2,4 milhões, a fugirem para sul, alegando estar iminente um ataque em larga escala para destruir o centro de operações do Hamas.

Segundo as autoridades locais, mais de 2.300 pessoas morreram na Faixa de Gaza na sequência dos ataques israelitas.

Mais de 1.300 pessoas foram mortas em Israel no ataque do Hamas, durante o qual 126 pessoas foram também capturadas, de acordo com os últimos números das autoridades israelitas.

O grupo islamita Hamas lançou no dia 07 um ataque surpresa contra Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Em resposta, Israel bombardeou a partir do ar várias infraestruturas do Hamas na Faixa de Gaza e impôs um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.