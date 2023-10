Acidente de viação provoca 13 mortos e 10 feridos no centro de Moçambique

Pelo menos 13 pessoas morreram e 10 ficaram feridas num acidente de viação ocorrido no sábado em Alto Ligonha, na província de Zambézia, centro de Moçambique, o segundo com esta gravidade no país em cerca de um mês.

De acordo com informação disponibilizada hoje pelas autoridades de saúde, morreram no local do acidente, na Estrada Nacional 1, distrito de Gilé, três mulheres, sete homens e três crianças, e os feridos foram transportados para o Hospital Central de Nampula e para o Hospital Distrital de Alto Molóocue.

Na origem do acidente terá estado o rebentamento de um pneu da viatura de transporte, que em seguida se despistou e capotou.

Em 07 de setembro, 20 pessoas morreram carbonizadas depois da uma viatura ligeira de transporte de passageiros sobrelotada ter embatido num camião de carga e capotado, em 07 de setembro, em Barué, província de Manica, no centro de Moçambique.

Igualmente em Chimoio, Manica, quatro pessoas morreram e nove ficaram feridas este domingo, também vítimas de um acidente de viação, quando seguiam para um culto religioso.