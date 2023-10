Governo israelita vai evacuar faixa na fronteira com o Líbano

Israel anunciou hoje um plano para deslocar os moradores de uma faixa de dois quilómetros ao longo da fronteira com o Líbano, onde cinco pessoas morreram atingidas por disparos provenientes do Líbano, duas delas no domingo.

Os habitantes da faixa, que inclui 28 povoações, serão realojados em instalações públicas, anunciou o Ministério da Defesa israelita.

O plano foi anunciado no mesmo dia em que o exército israelita informou que um soldado foi morto no domingo num dos ataques com mísseis antitanque lançados do Líbano para Israel contra o posto militar de Nurit, reivindicado pela milícia xiita libanesa Hezbollah, apoiada pelo Irão.

Além disso, um civil israelita foi morto num outro ataque com foguetes, também no domingo, contra a cidade de Shtula, igualmente levado a cabo pelo Hezbollah.

No total, o grupo xiita, que controla o sul do Líbano e travou uma guerra com Israel em 2006, disparou no domingo seis mísseis antitanque e nove foguetes contra o território israelita.

Em resposta, o exército israelita atacou posições do Hezbollah no sul do Líbano por ar e artilharia, numa escalada de tensão, a mais grave na fronteira desde 2006.

Um foguete atingiu também no domingo o quartel-general da missão de paz da ONU no Líbano (UNIFIL), na cidade de Naquora, no sul do país, cuja origem está a ser investigada pelas Nações Unidas, sem que tenham sido registadas vítimas.

As forças israelitas e o Hezbollah têm-se envolvido em ataques transfronteiriços, tendo sido registado um total de 17 mortos: cinco em Israel - quatro soldados e um civil - e pelo menos 12 no Líbano, incluindo três civis - entre os quais um operador de câmara da agência de notícias Reuters - quatro membros do Hezbollah e cinco membros das milícias palestinianas, presentes no território libanês.