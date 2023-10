"Até guerras têm regras" e mover palestinianos pode ser impossível

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, alertou hoje que "até as guerras têm regras" e que nalguns casos "simplesmente não é possível" mover mais de um milhão de palestinianos, como pretende Israel na Faixa de Gaza.

Numa declaração à imprensa antes de uma reunião do Conselho de Segurança à porta fechada sobre a situação no Médio Oriente, Guterres abordou as ordens de Israel para que os palestinianos de Gaza e arredores se desloquem para o sul do território.

"Mover mais de um milhão de pessoas através de uma zona de guerra densamente povoada para um local sem comida, água ou alojamento, quando todo o território está sob um cerco, é extremamente perigoso e, em alguns casos, simplesmente não é possível", disse.

"Os hospitais no sul de Gaza já estão lotados e não poderão aceitar milhares novos pacientes vindos do norte", frisou.