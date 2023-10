França em alerta de emergência após ataque com faca em escola

A França entrou hoje em alerta de emergência após o ataque com faca em Arras, no norte do país, que causou a morte a um professor e dois feridos graves, adiantou o gabinete da primeira-ministra.

A decisão foi tomada pela primeira-ministra Elisabeth Borne após uma reunião de segurança no Eliseu com o Presidente Emmanuel Macron, noticiou a agência France-Presse (AFP), acrescentando que há receio de contágio devido ao conflito entre Israel e o Hamas.

O procurador antiterrorismo francês adiantou hoje que várias pessoas foram detidas, para além do principal suspeito do ataque.

Jean-François Ricard detalhou que entre os feridos estão um professor, um elemento da segurança e um trabalhador de limpeza.