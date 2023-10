Uma comerciante de 38 anos foi detida no Porto, na segunda-feira, por suspeita de posse ilegal de 127 facas de karambit (pequena faca curva em forma de garra), anunciou a PSP em comunicado.

À Lusa, fonte daquela força policial explicou que, na sequência de uma informação recebida, agentes dirigiram-se ao estabelecimento de retalho gerido pela detida, na Rua Chã, onde apreenderam aquele material.

Segundo aquela fonte, a mulher não ofereceu resistência.

A detida foi notificada para comparecer hoje às autoridades judiciais.

Segundo um acórdão do Tribunal da Relação do Porto disponível na Internet, a faca karambit é composta por uma lâmina curva, cortante e perfurante, em aço, de um gume, com cabo metálico dividido em duas partes articuladas com a lâmina, com fenda longitudinal para resguardar o gume, unida com um anel no início da empunhadura que permite um agarre mais forte na sua utilização.