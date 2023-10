Letónia fecha dois postos fronteiriços com Federação Russa

O governo da Letónia decidiu ontem encerrar os postos fronteiriços de Vientuli e Pededze com a Federação Russa, a partir do próximo dia 16, em reação à reação às restrições impostas por Moscovo à entrada de cidadãos ucranianos.

O ministro do Interior letão, Rihards Kozlovskis, em declarações a uma rádio, disse que esta é uma medida "inevitável", devido ao risco de segurança que resultaria da concentração de viajantes em Vientuli.

Este ponto do leste da Letónia converter-se-ia, juntamente com o aeroporto moscovita de Sheremetievo, no único ponto por onde os ucranianos residentes na União Europeia podem aceder a território russo, segundo uma decisão dos dirigentes de Moscovo divulgada na quarta-feira.

Segundo meios letões, esta medida dos russos é uma resposta à decisão de vários Estados de proibir a entrada de veículos matriculados na Federação Russa.

"Foi uma decisão obviamente deliberada da Federação Russa para criar não apenas um risco em geral, mas também, possivelmente, uma crise humanitária", disse Kozlovskis, em relação à restrição das viagens que envolvam ucranianos.

Esta medida poderia conduzir à acumulação de centenas de pessoas no pequenos posto fronteiriço de Vientuli, o que o ministro atribuiu à votade de "criar problemas" para a Letónia.

Depois do encerramento de Vientuli e Pededze, continuam abertos os postos fronteiriços com a Federação Russa em Terehova e Grebneva.