Governo vai acabar com empresa que gere o SIRESP

O Governo vai acabar em 2024 com a empresa que gere o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), passando as atribuições para a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

A proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2024 hoje entregue na Assembleia da República adianta que "atendendo à necessidade de adoção de um novo modelo de gestão da rede SIRESP, o Governo procede à extinção da Sirep SA e à integração das atribuições e verbas que lhe estavam cometidas na Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna".

No documento, o Governo refere ainda que "dada a extinção da Siresp SA e a integração das suas atribuições na Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna em 2024, as verbas correspondentes encontram-se inscritas no orçamento desta entidade".

A empresa pública Siresp S.A tem como missão planear, gerir, manter e modernizar a rede SIRESP.