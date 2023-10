Ilhas Canárias fecham escolas por causa de onda de calor

As aulas no arquipélago espanhol das Canárias estarão suspensas de quarta a sexta-feira por causa do calor, com as temperaturas máximas previstas nas ilhas a superarem os 34 graus centígrados, anunciou hoje o governo regional.

A decisão de fechar as escolas foi tomada "por segurança e responsabilidade", tendo em atenção "o alerta máximo" de calor e risco de incêndio das autoridades meteorológicas e de proteção civil, disse o conselheiro de educação das Canárias (equivalente a ministro num governo nacional), Poli Suárez.

O conselheiro acrescentou que houve já casos de desmaios e de golpes de calor de alunos e professores nos últimos dias.

O governo regional vai também começar a trabalhar de imediato num protocolo de atuação em casos de ondas de calor, como a que está a atingir as ilhas das Canárias, no Atlântico.

Poli Suárez disse que esta situação é "uma coisa nova" e que as altas temperaturas "vieram para ficar".

As ilhas Canárias estão sob avisos de calor e de risco extremo de incêndio desde o início do mês.

Na sexta-feira passada, a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet) confirmou que as Canárias estão sob uma onda de calor, que considerou ser "excecional" por ser em pleno mês de outubro.

Apesar de rara, a onda de calor não é inédita, sendo a décima num mês de outubro registada no arquipélago desde 1975 (desde que há registos comparáveis).

A agência espanhola considera que há uma onda de calor quando durante pelo menos três dias consecutivos se registam temperaturas máximas acima de um determinado nível, tendo como referência uma série de registos históricos.

Nos últimos dias, sindicatos e associações de pais das Canárias pediam já o fecho das escolas, que não estão adaptadas, na maioria dos casos, para responder a temperaturas tão elevadas, por não terem ar condicionado nas salas ou sombras nos espaços de recreio, por exemplo.

A Agência Estatal de Meteorologia prevê que as temperaturas máximas nas Canárias superem os 34 graus esta terça-feira e no resto da semana.

Por outro lado, as temperaturas mínimas não baixarão dos 24 graus centígrados.

Segundo o conselheiro de educação do governo regional, a Aemet alertou as autoridades de que as temperaturas poderão subir ainda mais nas ilhas nos próximos dias.

O calor levou à ativação de alertas de risco para a saúde e de incêndio em várias ilhas do arquipélago.

Em Tenerife, as autoridades combatem reacendimentos de um incêndio que deflagrou em 15 de agosto, que foi dado por controlado em 11 de setembro, mas que não chegou a ser considerado extinto, num caso em que as autoridades da ilha qualificam como "um pesadelo".