Bruxelas condena atribuição de medalha a Putin pela República Srpska

A Comissão Europeia condenou hoje a atribuição de uma medalha ao Presidente da Rússia, Vladimir Putin, por parte do presidente da entidade sérvia da Bósnia-Herzegovina, Milorad Dodik, e alertou para as consequências de associações ao Kremlin.

"A União Europeia (UE) e os seus Estados-membros estão atentos a isto e tomarão decisões apropriadas. Hoje todo o mundo sabe quem é Putin, por isso, a União Europeia condena a decisão da República Srpska [RS, a entidade sérvia da Bósnia-Herzegovina]", assegurou o porta-voz da Comissão para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Peter Stano, em Bruxelas.

O Presidente russo foi distinguido no domingo com esta medalha pela "preocupação patriótica particular e pelo amor em relação à República Srpska", assim como pelo mérito no fomento e fortalecimento das relações políticas entre a república separatista e a Federação Russa.

A medalha foi atribuída durante uma cerimónia no reduto sérvio-bósnio de Banja Luka realizada para celebrar o principal feriado daquela região, mas Putin não esteve presente.

O líder separatista sérvio-bósnio, Milorad Dodik, que em setembro de 2022 visitou Putin em Moscovo, mantém relações próximas com o Presidente russo, apesar da guerra da Rússia na Ucrânia.

A medalha será entregue a Putin no próximo encontro entre os dois, disse o embaixador russo na região, Igor Kalbukhov, sem adiantar uma possível data.

Ainda em Bruxelas, Peter Stano frisou que Vladimir Putin "é o responsável pela agressão ilegal à Ucrânia".

"[Dodik] ao associar-se a Putin nestas circunstâncias isola a República Srpska e a sua liderança internacionalmente. Não há lugar na UE para condecorar políticos que estão a ordenar a morte de civis. Isto tem de ficar claro para todos", advertiu o porta-voz do executivo comunitário.

E acrescentou: "Esta decisão é deplorável e mal-orientada."

Dodik "sabe quais são as expectativas da UE e dos seus Estados-membros, e o que ele, as suas autoridades e a Bósnia-Herzegovina têm de fazer para progredirem na ambição europeia", prosseguiu.

Decisões como a de atribuir uma medalha a Putin "estão a debilitar a unidade" sérvia, reforçou ainda o porta-voz comunitário.

Milorad Dodik tem elogiado Putin em várias ocasiões pelo apoio à República Srpska.

"Graças à posição de Vladimir Putin e à força da Federação Russa, a voz e a posição da República Srpska foi ouvida e respeitada", referiu numa dessas ocasiões.

A RS e a Federação entre bosníacos (muçulmanos) e croatas, as duas entidades que formam a Bósnia-Herzegovina, são um produto dos Acordos de Dayton de 1995 que puseram termo a três anos e meio de uma violenta guerra civil.