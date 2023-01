Biden considera "vergonhoso" impasse de Republicanos para liderança do Congresso

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, qualificou hoje como "vergonhoso" o bloqueio à eleição do novo líder da Câmara de Representantes, devido às divisões internas dos Republicanos.

Numa situação inédita nos últimos 100 anos na democracia norte-americana, a candidatura de Kevin McCarthy à liderança da bancada Republicana na câmara baixa do Congresso foi derrotada na terça-feira, quando duas dezenas de congressistas próximos de Trump desviaram o seu voto para candidaturas internas adversárias, de Andy Biggs e de Jim Jordan.

O Presidente Democrata disse que este bloqueio não é um problema seu nem do seu partido, mas avisou os Republicanos de que o que aconteceu na terça-feira na câmara de representantes foi "vergonhoso".

A Câmara de Representantes volta a reunir hoje para tentar eleger o seu presidente para a 118ª legislatura.

Na terça-feira, McCarthy não conseguiu obter os 218 votos necessários para ser eleito em qualquer votação, apesar de os Republicanos terem uma maioria de 222 lugares, obtidos nas eleições intercalares de novembro passado.

Um setor dos ultraconservadores Republicanos recusou a apoiar a candidatura de McCarthy para a liderança da Câmara de Representantes, alegando que este congressista não representa os valores genuínos do partido.

Esta ala criticou também McCarthy por este não ter negociado com eles uma reforma das regras do debate ou dos nomes para liderar as comissões parlamentares na nova legislatura.

O regulamento do Congresso não contempla outra alternativa senão continuar a repetir as votações até que um candidato alcance a maioria necessária para substituir a até agora presidente da câmara baixa, a Democrata Nancy Pelosi.