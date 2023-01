Suspeito de ataque no metro de Brooklyn declara-se culpado por terrorismo

O homem que abriu fogo no metropolitano em Brooklyn, Nova Iorque, e feriu 10 passageiros numa carruagem, em abril de 2022, declarou-se hoje culpado pelo crime de terrorismo.

Frank R. James, 62 anos, apresentou-se num tribunal federal de Brooklyn e admitiu ter disparado numa carruagem que tinha como destino Manhattan em 12 de abril do ano passado.

O arguido não fez um acordo judicial e os procuradores estão a tentar implementar-lhe uma pena de prisão de várias décadas.

Conhecido como 'Prophet of Doom' (Profeta da Condenação, em português), o homem, vestindo um fato de macaco bege de prisioneiro e óculos de armação preta, disse que pretendia apenas provocar lesões corporais graves, não a morte.

James declarou-se assim culpado de todas as 11 acusações das autoridades federais, incluindo 10 por cometer um ataque terrorista contra um sistema de transporte público -- uma por cada passageiro ferido. O homem já havia prometido lutar contra as acusações.

Várias vítimas do tiroteio estiveram presentes no tribunal, mas nenhuma quis falar com a imprensa depois, segundo a agência de notícias Associated Press (AP).

Na audiência, a procuradora assistente dos Estados Unidos, Sara Winik, disse que James "pretendia infligir o máximo de danos no auge da hora de ponta".

De acordo com os procuradores, James detonou um par de granadas de fumaça e disparou uma enxurrada de tiros aleatórios dentro da carruagem, deixando os passageiros feridos enquanto se movia entre as estações no bairro de Sunset Park, em Brooklyn.

James foi detido na tarde de 13 de abril de 2022 e acusado do "crime de terrorismo.

A detenção foi referida por um responsável policial citado pela agência noticiosa Associated Press (AP) e confirmada por diversos 'media'. De acordo com a cadeia televisiva NBC New York, o suspeito foi detido em Manhattan.

O suspeito foi conduzido para uma esquadra após a detenção, mas não foram disponibilizados mais detalhes, incluindo o organismo que procedeu à sua captura.

O procurador dos Estados Unidos para o distrito leste de Nova Iorque, Breon Peace, anunciou que James tinha sido acusado de "crime de terrorismo".

Na manhã do dia 12 de abril, em plena hora de ponta, um homem entrou no metro de Nova Iorque e abriu fogo contra várias pessoas, disparando um total de 33 balas.

Às 08:24 locais (13:24 em Lisboa), o suspeito, que usava uma máscara de gás, lançou igualmente "duas latas que deixaram escapar fumo para o interior de uma carruagem de passageiros, quando o metro estava a entrar na estação da rua 36", no sul do Brooklyn, segundo relatou o chefe da polícia de Nova Iorque, Keechant Sewell.

O ataque provocou 23 feridos, 10 dos quais com ferimentos de bala, embora nenhuma das vítimas corra perigo de vida, de acordo com as autoridades nova-iorquinas.

Antes da detenção as autoridades indicaram que estavam a examinar diversos vídeos em redes sociais onde James considerava os Estados Unidos um país racista e assolado pela violência e onde também dirigia fortes críticas ao responsável pelo município de Nova Iorque, Eric Adams.