DeSantis toma posse para segundo mandato na Florida de olho na Casa Branca em 2024

O governador republicano da Florida, Ron DeSantis, apontado como possível candidato às presidenciais de 2024, tomou hoje posse para o seu segundo mandato e aproveitou para abordar temas nacionais, como a imigração ou a inflação.

DeSantis prestou juramento em frente ao histórico Capitólio daquele Estado, onde a rua principal da cidade foi renomeada para "Ron DeSantis Way" e recorreu à mensagem que lhe garantiu uma vitória histórica.

"O sucesso da Florida tornou-se mais difícil devido à frágil gestão do governo federal em Washington DC. O governo federal entrou numa farra de gastos inflacionários que deixou a nossa nação mais fraca e os nossos cidadãos mais pobres", sublinhou DeSantis.

Para o governador, em questões como restrições à covid-19, gastos federais e política de imigração, Washington é impulsionado por uma ideologia política que corroeu a liberdade e afundou a economia.

"Rejeitamos esta ideologia. Procuramos a normalidade, não a loucura filosófica. Não permitiremos que a realidade, os fatos e a verdade se tornem opcionais. Nunca nos renderemos à multidão acordada. A Florida é onde os acordados vão para morrer", acrescentou DeSantis, que recebeu muitos aplausos.

Por outro lado, a líder democrata da Câmara dos Representantes da Florida, Fentrice Driskell, salientou que o discurso de DeSantis visou mais as suas futuras ambições políticas do que abordar os problemas do Estado.

Nas intercalares de novembro, DeSantis derrotou o democrata Charlie Crist, ex-governador republicano e congressista democrata, alcançando mais 29 pontos percentuais.

A vitória inquestionável contrariou o histórico de um Estado conhecido por eleições discutidas.

Este republicano tem construído uma imagem a nível nacional, muitas vezes através de viagens pelos Estados Unidos para arrecadar para si mesmo, ou em apoio a campanhas de outros candidatos.

Na corrida a governador em 2018, numas eleições tão disputadas que exigiram uma recontagem, DeSantis aproveitou o apoio de então Presidente Donald Trump para vencer e conquistar notoriedade.

DeSantis construiu a sua popularidade, em grande parte, com a luta contra as restrições devido à pandemia de covid-19, atacando constantemente o Presidente democrata Joe Biden e falando abertamente sobre questões como imigração ilegal, dando aos pais mais controlo sobre os livros e instruções escolares, políticas vistas como anti-LGBTQ.

Politicamente, DeSantis ajudou a tornar o Estado mais conservador, envolvendo-se na política local, reformulando os conselhos escolares e assumindo o controlo total na reorganização dos mapas do Congresso, para dar aos republicanos mais poder no Congresso norte-americano.

Inicialmente apoiado por Trump, DeSantis é agora visto como o principal republicano a desafiá-lo em 2024.

A sessão legislativa da Florida começa dentro de dois meses e DeSantis promete uma legislatura onde criará o que chama de cortes de impostos favoráveis à família, expandirá os direitos de armas e tornará mais difícil para os professores ingressarem em sindicatos.

Embora não tenha anunciado detalhes, DeSantis também destacou que irá apoiar restrições adicionais ao aborto.