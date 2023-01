PSD vai abster-se na moção de censura da IL ao Governo

O PSD vai abster-se na votação da moção de censura da Iniciativa Liberal ao Governo, que será debatida na quinta-feira, anunciou hoje o presidente do partido perante o grupo parlamentar.

Luís Montenegro participou hoje na reunião da bancada do PSD, após a Comissão Politica Nacional do partido também ter debatido o mesmo tema.

A conferência de líderes agendou hoje para quinta-feira o debate e votação da moção de censura ao Governo apresentada pela Iniciativa Liberal e para quarta-feira o debate de urgência pedido pelo PSD sobre a "Situação política e a crise no Governo".

Estas iniciativas partidárias foram anunciadas na quinta-feira passada, horas depois de ter sido conhecida a demissão do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, a terceira ocorrida no Governo na última semana de dezembro e a décima saída de um membro do executivo socialista de maioria absoluta.

A moção de censura da IL vai ser a segunda que o XXIII Governo constitucional enfrenta desde que iniciou funções, em 30 de março de 2022, depois de ter vencido as eleições legislativas com maioria absoluta, e terá chumbo' assegurado pela bancada socialista, tal como a primeira apresentada pelo Chega em julho.

A moção de censura ao Governo apresentada pelo Chega foi chumbada no parlamento em 06 de julho com votos contra de PS, PCP, BE, PAN e Livre e abstenção de PSD e IL, tendo o proponente ficado isolado no voto a favor.