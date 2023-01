Direcção Nacional do Chega eleita com 91,9%% dos votos

A lista apresentada por André Ventura para a Direção Nacional do Chega obteve 91,9% dos votos, sendo reconduzidos como vice-presidentes António Tânger Corrêa, Pedro Frazão e Marta Trindade.

O anúncio foi feito pelo presidente da Mesa da Convenção Nacional, Jorge Galveias, no último dia da V Convenção Nacional do Chega, que decorre em Santarém.

Além do presidente do partido, André Ventura, reeleito no sábado com 98,3% dos votos, a Direção Nacional é composta por três vice-presidentes (António Tânger Corrêa, Pedro Frazão e Marta Trindade) e seis adjuntos (Pedro Pinto, Rui Paulo Sousa, Diogo Pacheco de Amorim, Patrícia Carvalho, Ricardo Regalla e Rita Matias).

De acordo com os estatutos em vigor, a Direção Nacional "é o órgão responsável pela implementação e execução da estratégia política do partido definida em Convenção Nacional, bem como pela fiscalização política das atividades dos órgãos nacionais e regionais do partido".

Na votação que decorreu esta manhã, por voto secreto, os delegados à convenção elegeram também, com 88,8% dos votos, a lista para o Conselho de Jurisdição Nacional, com 84,3%, a lista para a Mesa da Convenção, e com 90,5%, a lista para o Conselho de Auditoria e Controle Financeiro, todas listas únicas.

Para o Conselho Nacional, que passa a ser composto 30 membros eleitos pelo método de Hondt, apresentaram-se oito listas e todas conseguiram eleger conselheiros.

O Conselho de Jurisdição Nacional passa a ser presidido por Bernardo Pessanha, tendo como vice-presidentes Ana Caldeira Figueiredo e Luís Montenegro, além de Pedro Marques e Ana Maria Regalla Dias Pinto Blaufuks como adjuntos.

Jorge Valsassina Galveias é reconduzido como presidente da Mesa da Convenção Nacional. Felicidade Vital de Moreira e João Lopes Aleixo são vice-presidentes, e Pedro Miguel Pinto e Nuno Gomes de Araújo secretários.

O Conselho de Auditoria e Controle Financeiro continua a ter como presidente Nelson Joaquim Raimundo, tendo sido eleitos também Miguel Nunes e Rui Fernando Marques da Silva como auditores.

Com o chumbo dos estatutos mais recentes pelo Tribunal Constitucional, o Chega voltou aos estatutos 2019, o que obrigou a mudanças na configuração dos órgãos nacionais.

A V Convenção Nacional do Chega, que decorre no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém termina esta noite com novo discurso do presidente reeleito.