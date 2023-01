Docentes esperam que Marcelo tome posição senão "estará a tomar partido do agressor"

O coordenador do Sindicato de Todos os Profissionais de Educação (STOP) foi recebido no Palácio de Belém e espera agora que o Presidente da República tome uma posição, caso contrário "estará a tomar o partido do agressor".

Depois de uma manifestação que começou em frente ao Ministério da Educação e terminou nos jardins em frente ao Palácio de Belém, André Pestana foi esta tarde recebido por Isabel Alçada, assessora para a área da Educação.

Juntamente com representantes dos trabalhadores não docentes das escolas, a equipa apresentou os motivos que levam aos protestos e greves, iniciadas em dezembro do ano passado.

Isabel Alçada "limitou-se a tomar notas e é natural que assim seja", contou André Pestana, à saída do encontro, acrescentando que esperam agora que o Presidente da República, Marcelo Recebo de Sousa, veja "as notas e tome posição".

"Esperamos que sim, senão fica evidente que, perante uma grande injustiça, está a tomar o partido do agressor", afirmou André Pestana em declarações aos jornalistas antes de subir para o camião, onde está a discursar perante as milhares de pessoas que hoje participaram na terceira marcha organizada pelo STOP desde dezembro.