Papa Francisco pede aos brasileiros que abandonem a indiferença e a rivalidade

O Papa Francisco pediu hoje aos brasileiros que abandonem a indiferença, a confusão e a rivalidade odiosa e trabalhem juntos, no final da audiência geral, no Vaticano, quando cumprimentou os fiéis de língua portuguesa.

"Saúdo cordialmente os peregrinos de língua portuguesa, especialmente o grupo do Brasil, invocando sobre cada um de vocês as bênçãos do Senhor. Encorajo-vos, banindo toda essa pretensão de indiferença, confusão e rivalidade odiosa, a trabalhar em conjunto com todos os cristãos pelo amor de Cristo", disse Francisco, na Sala Paulo VI.

O Papa já se havia referido à situação do Brasil durante o tradicional discurso aos embaixadores acreditados junto à Santa Sé no início do ano, quando os convidou a "superar sempre a lógica partidária" que enfraquece a democracia no mundo.

E em particular, disse, no continente americano, ao mencionar o que aconteceu no Brasil, depois de as principais sedes dos poderes institucionais (o Congresso, o Palácio do Planalto e a sede do Supremo Tribunal Federal) terem sido invadidas por milhares de seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Numa outra audiência e antes das eleições em que Luiz Inácio Lula da Silva venceu, Francisco garantiu que havia pedido à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que libertasse o povo brasileiro "do ódio, da intolerância e da violência".

"Peço a Nossa Senhora Aparecida que proteja o amado povo brasileiro e o livre do ódio e da violência", disse o papa na ocasião.