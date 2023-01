PIB da Venezuela registou crescimento de 17,73% em nove meses

O Produto Interno Bruto da Venezuela (PIB) registou uma média de crescimento de 17,73% entre janeiro e setembro de 2022, em comparação com os primeiros nove meses de 2021, segundo dados divulgados pelo Banco Central da Venezuela (BCV).

Os dados foram divulgados depois de o Fundo Monetário Internacional (FMI) publicar as previsões económicas para 2023, ano em que prevê que o PIB da Venezuela crescerá 6,5%.

"O PIB da Venezuela acumulado entre janeiro e setembro encerrou com um aumento de 17,73%, em relação ao mesmo período de 2021", explica o BCV em um comunicado.

Segundo o BCV, "o PIB da Venezuela registou um crescimento pontual de 17,45%, 23,30% e 13,22% no primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2022, de 17,45%; 23,30% e 13,22% no primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2022, respetivamente".

O BCV explica que o aumento do PIB teve lugar num contexto de "recuperação da economia global em 2021, em resultado do abrandamento das quarentenas instauradas para combater a pandemia de covid 19".

Segundo o BCV "os registos disponíveis para 2022 mostram uma desaceleração global generalizada".

"O aparecimento de outras variantes do coronavírus, bem como o surgir de conflitos na Europa de Leste, desencadearam novos alertas na economia global, devido à persistência de interrupções nas cadeias de abastecimento e escassez de contentores, o aumento dos preços da energia e aumento da inflação", explica.

O BCV sublinha que "com este resultado, são cinco trimestres consecutivos em que variações positivas são evidentes na maioria das atividades económicas, refletindo o desempenho favorável do aparelho produtivo nacional, que teve início no terceiro trimestre de 2021".

Por outro lado, explica que a atividade petrolífera registou, durante o mesmo período (janeiro a setembro de 2022) um crescimento pontual de 27,9%, e a atividade não petrolífera de 14,49%.

A evolução positiva, segundo o BCV, registou-se também no setor do transporte e armazenagem (54,35%), manufaturação (39,61%), comércio (25,28%), serviços públicos (12,08%), eletricidade e água (3,23%), e comunicações (0,36%).

Em 29 de dezembro último o Fundo Monetário Internacional revelou que previa que a economia da Venezuela crescerá 6,5% em 2023.

Por outro lado, a Confederação Venezuelana de Industriais (Conindústria) prevê que o setor industrial venezuelano cresça entre 5% e 7% durante o primeiro semestre de 2023.

Esse crescimento, segundo Luigi Pisella, presidente da Conundústria será influenciado pela atividade petrolífera, nomeadamente o regresso da petrolífera norte-americana Chevron ao país, a flexibilização das sanções internacionais e o comportamento local da inflação.

Segundo a imprensa venezuelana, este crescimento tem lugar depois de a Venezuela ter registado uma contração de 80% do PIB, entre 2014 e 2020.