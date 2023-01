Encontro fraternal e eficaz com Lula abriu portas para futuros encontros

O chefe de Estado português qualificou hoje o seu encontro com o Presidente do Brasil, Lula da Silva, como "fraternal, muito rápido, mas muito eficaz" e considerou que abriu "portas para vários encontros no futuro próximo".

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas no Palácio Itamaraty, em Brasília, no fim de um encontro que durou cerca de meia hora e começou mais de cinco horas depois do previsto devido à agenda intensa de reuniões bilaterais do recém-empossado Presidente do Brasil.

"Foi um encontro fraternal, muito rápido, mas muito eficaz. É assim, com a família é assim. Pelo menos comigo e com o Presidente Lula, não precisamos de muito tempo, tratamos as questões, que é uma dúzia, uma dezena fundamental de questões que tratámos", afirmou.

O Presidente português confirmou que Lula da Silva fará uma visita a Portugal de 22 a 25 de Abril deste ano para "assinalar a fraternidade luso-brasileira, o Dia da Liberdade em Portugal", para uma cimeira bilateral de governos e também para "a entrega do Prémio Camões a vários premiados, um dos quais Chico Buarque, que estava esperando há alguns anos"

"Esse foi o primeiro ponto que nós conseguimos desenvolver rapidamente. Segundo ponto: também tratámos da cooperação que se vai desenvolver no em plano económico empresarial. Terceiro ponto, no plano daquilo que é hoje presente e será cada vez mais no futuro, do digital à energia", acrescentou.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, falou-se também de "outros níveis de cooperação política, diplomática" e do que "será a posição do Brasil em organizações internacionais onde também está Portugal".

O chefe de Estado, que tinha ao seu lado o ministro português dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, reiterou a ideia de que a administração brasileira de Lula da Silva tem uma "nova visão multilateral".

"É o regresso do Brasil em força ao mundo, numa linha que é uma linha muito portuguesa: que é entendermos que ser-se verdadeiramente patriota é ser-se ao mesmo tempo sempre universal. Isto só para vos dar a ideia do conjunto de temas vastos que tratámos abrindo portas para vários encontros no futuro próximo", concluiu.