Trabalhadores das autarquias iniciam na segunda-feira protestos contra custo de vida

O sindicato representativo dos trabalhadores das autarquias vai realizar entre segunda-feira e 15 de fevereiro várias ações para reivindicar o aumento de salários e protestar contra o agravamento do custo de vida, disse hoje à agência Lusa fonte sindical.

"Nós vamos ter várias ações nos vários locais de trabalho e em todos os setores que representamos de norte a sul do país. O programa não está fechado. Iremos iniciar no dia 16 às 11:00 em Almada (distrito de Setúbal)", disse à Lusa o presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local(STAL), José Correia.

O responsável do STAL explicou que estas ações pretendem chamar a atenção para "questões laborais" e para o "agravamento da crise económica e social", decorrente da subida generalizada de preços.

"Questões em torno de problemas concretos que temos, particularmente no âmbito da contração coletiva, a melhoria das condições de trabalho e um conjunto de questões que temos em cada uma das autarquias. Desde logo, a questão do decreto de atualizações dos salários que não compensa aquela que foi a perda do poder de compra", apontou.

José Correia adiantou ainda que o STAL irá encerrar este "ciclo de luta" no dia 15 de fevereiro com uma ação central em Lisboa.

"Não é possível os trabalhadores da administração pública estarem neste momento com esta falta de resposta à questão central que é os salários, as carreiras. Se não houver da parte do Governo nenhuma atitude ou vontade para responder a estes problemas, estamos a criar uma dinâmica com o nosso mês de esclarecimento e luta", atestou.