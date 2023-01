FITUR com 8.500 empresas de 131 países

Cerca de 8.500 empresas de 131 países, incluindo Portugal, participam este ano na Feira Internacional do Turismo de Madrid (FITUR), uma das maiores do mundo, entre 18 e 22 de janeiro, divulgou a organização.

Esta é a 43.ª edição da FITUR e volta a realizar-se sem restrições ditadas pela pandemia de covid-19, que condicionou a organização e participação nos anos de 2021 e 2022.

Os números relativos à participação de empresas e países, assim como a expectativa de visitantes (200 mil pessoas, entre profissionais e público em geral) estão ainda aquém dos registados em janeiro de 2020, ainda sem pandemia.

Naquele ano, estiveram na FITUR 11.040 empresas de 165 países e regiões, distribuídos por 918 expositores e 69.700 metros quadrados. Em 2020, cerca de 255.000 pessoas visitaram a feira.

Apesar de com menor dimensão e restrições, a FITUR nunca deixou de se realizar por causa da pandemia, ao contrário de todas as outras grandes feiras internacionais do setor, destacaram hoje os responsáveis pela organização.

O presidente da comissão organizadora da FITUR e presidente da companhia aérea espanhola Iberia, Javier Sánchez-Prieto, defendeu ontem, na apresentação da feira deste ano, que a dimensão desta 43.ª edição reflete o dinamismo do setor e a plena recuperação depois da pandemia.

"A feira está a ser o fiel reflexo dos dados que regista o turismo a nível nacional e mundial. Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), o turismo internacional está a caminho de alcançar 65% dos níveis anteriores à pandemia em finais de 2022, já que o setor continua a recuperar da pandemia", escreveu a organização da FITUR, num comunicado.

Dando como exemplo o caso espanhol, também o presidente do Turespaña (Turismo de Espanha), Miguel Sanz, sublinhou as boas expectativas para este ano.

Segundo afirmou, as reservas de alojamento e voos em Espanha para o primeiro trimestre deste ano superam já as registadas em 2019 e 2020, antes do impacto da pandemia.

De acordo com informação do Turismo de Portugal, a representação portuguesa este ano conta com 92 empresas, instaladas num expositor de 900 metros quadrados.

No ano passado, foram 52 as empresas portuguesas que estiveram na FITUR (além das sete regiões turísticas do país).

Entre as atividades previstas este ano por parte da representação portuguesa está a apresentação em Madrid da estratégia de turismo transfronteiriça adotada por Portugal e Espanha na última cimeira entre os dois países, em novembro do ano passado.

A Estratégia conjunta para a Sustentabilidade do Turismo Transfronteiriço entre Portugal e Espanha 2022-2024 pretende valorizar e promover destinos e produtos e formar recursos humanos nas zonas de fronteira entre os dois países.

Portugal e Espanha partilham uma fronteira terrestre de 1.234 quilómetros, a mais longa da União Europeia.

A estratégia para o turismo insere-se na Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço de Portugal e Espanha, anunciada na cimeira ibérica da Guarda de outubro e 2020, para abranger 1.551 freguesias portuguesas e 1.231 municípios espanhóis.