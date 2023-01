Mais de cem manifestantes recusam em Lisboa amnistia para "terroristas" do Brasil

Mais de uma centena de pessoas manifestaram-se hoje ao final da tarde no Largo de Camões, em Lisboa, em apoio à democracia brasileira e pedindo a responsabilização dos envolvidos no ataque aos três poderes em Brasília, no passado domingo.

"Em defesa da democracia no Brasil e pela responsabilização de todos os criminosos e terroristas - Sem Amnistia", é o tema da manifestação organizada pelo Coletivo Andorinha - Frente Democrática Brasileira em Lisboa, um dos movimentos ativistas de brasileiros mais representativo em Portugal.

Os manifestantes gritavam "sem amnistia", recusando perdão da justiça aos apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro que invadiram e vandalizaram as sedes do Palácio da Alvorada, Congresso e Supremo Tribunal Federal, sedes dos três poderes (executivo, legislativo e judiciário).

Samara Azevedo, representante do Coletivo Andorinha, apelou a mais manifestações: "No exterior a nossa voz é muito amplificada e consegue fazer com que o assunto chegue ao Brasil", justificou.

Na iniciativa foi lançado o Manifesto em Apoio da Democracia Brasileira.

Pelo menos 47 organizações portuguesas e mais de 400 pessoas tinham assinado, até à hora marcada para a manifestação (18:00 em Lisboa), aquele documento de apoio ao Governo de Lula da Silva, eleito em outubro passado, e que pede "a responsabilização de todos os criminosos golpistas e terroristas no Brasil".

"É de conhecimento público que os grupos 'bolsonaristas' organizados tiveram apoio e financiamento com o objetivo de instaurar um golpe contra o governo democraticamente eleito no Brasil, bem como se beneficiaram da negligência de agentes do Estado e de forças de segurança pública", lê-se no manifesto, que foi assinado por organizações, partidos políticos e ativistas em Portugal.

"Tais crimes precisam ser enfrentados nas esferas políticas e judiciais! Reforçamos nosso apoio à Democracia brasileira, ao governo democraticamente eleito e à responsabilização de todos os criminosos golpistas e terroristas", defende o texto.

"Nós, organizações, coletivos, instituições e cidadãos e cidadãs em Portugal estamos juntos ao povo brasileiro na defesa da Democracia no Brasil e repudiamos os ataques criminosos, antidemocráticos e terroristas contra a sede dos Três Poderes em Brasília ocorridos no último domingo, dia 8 de janeiro de 2023", refere o documento.

Entre as entidades que subscreveram este manifesto estão o Bloco de Esquerda, o Partido Ecologista Os Verdes, o SOS Racismo, a Solidariedade Imigrante - Associação para a defesa dos direitos dos imigrantes (SOLIM), a Associação de Combate à Precariedade Precários Inflexíveis, a Associação Renovar a Mouraria ou o grupo Brasileiras não se calam!.