Costa afirma que metas do défice da dívida vão ser cumpridas em 2022

O primeiro-ministro afirmou hoje que as oito "medidas adicionais" de apoios sociais para fazer face à inflação, no valor de 2.400 milhões de euros, não colocarão em causa as metas do défice e dívida em 2022.

Esta posição foi transmitida por António Costa em conferência de imprensa no final de um Conselho de Ministros extraordinário, que decorreu no Palácio da Ajuda, em Lisboa, destinado a aprovar um conjunto de medidas de apoio social para fazer face à inflação.

De acordo com o primeiro-ministro, as medidas agora anunciadas pelo Governo envolvem 2.400 milhões de euros e, no total, o plano do executivo para fazer face aos efeitos da inflação já atinge os quatro mil milhões de euros.

A seguir, António Costa salientou que o conjunto das medidas, apesar dos efeitos no aumento da despesa, mesmo assim não irá colocar em causa as metas macroeconómicas do executivo ao nível da dívida e do défice em 2022.

"Com o aumento das taxas de juro, estas medidas são tomadas no momento certo, com segurança. Tomamos estas medidas com a certeza de que com aquilo que ganhamos hoje não vamos perder amanhã", sustentou.