TAP diz que tomou "todas as providências" para transporte de passageiros de Conacri para Lisboa

A TAP indicou hoje que "tomou todas as providências" quanto aos passageiros que esperam viajar do aeroporto de Conacri para Lisboa, depois de um avião proveniente de Lisboa ter atingido uma motorizada que circulava na pista de aterragem.

"A TAP tomou todas as providências quanto aos passageiros que estavam para regressar de Conacri [capital da Guiné Conacri] para Lisboa e já os protegeu em voos de outras companhias aéreas", disse à agência Lusa fonte oficial da companhia aérea portuguesa.

Segundo uma mensagem do Aeroporto Internacional Ahmed Sékou Touré publicada na rede social Twitter, na sexta-feira pelas 23:40 (hora local), "o voo TP1492 da companhia TAP Portugal, com origem em Lisboa, atingiu dois indivíduos que circulavam numa motorizada na pista de aterragem".

Além disso refere que a Autoridade Guineense de Aviação Civil está a investigar o acidente entre um avião da TAP e uma motorizada na pista do aeroporto da Guiné-Conacri, que vitimou os dois ocupantes da viatura.

"Uma investigação conduzida pela Autoridade de Aviação Civil da Guiné (AGAC), com o apoio do Departamento de Segurança e Proteção (SOGEAC), está em curso para averiguar as causas e as responsabilidades das partes envolvidas", lê-se uma nota publicada na rede social Twitter.

É referido ainda que "o condutor identificado era um agente de segurança, funcionário de uma empresa encarregada de proteger as instalações do aeroporto", sendo que na nota são endereçadas "sinceras condolências às famílias enlutadas".

Num comunicado divulgado esta madrugada, a TAP informou que "o voo TP1492 registou um acidente na aterragem no aeroporto da Guiné-Conacri, quando uma moto tentou atravessar a pista nesse momento, tendo o ocupante do veículo perdido a vida".

Entretanto, fonte oficial da companhia confirmou à agência Lusa que foram duas as vítimas mortais do acidente, assegurando que os "passageiros e tripulantes estão todos bem".

Além disso, realçou que "foram cumpridos todos os procedimentos de segurança, mas, ainda assim, não foi possível evitar o referido acidente".

"A TAP está naturalmente a colaborar com as autoridades locais para se apurarem as circunstâncias que levaram a esta lamentável situação", lê-se também no comunicado da companhia portuguesa, que lamenta "profundamente o sucedido" e apresenta "as suas sentidas condolências" às famílias das vítimas.

O portal de notícias Guineenews.org avançou que os dois seguranças que circulavam na motorizada "tentavam atravessar a pista quando foram sugados por um dos motores da aeronave que acabara de aterrar".