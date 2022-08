TAP diz ter medidas de contenção após alegações de roubo de dados por grupo organizado

A TAP reafirmou hoje que está a tomar medidas de contenção para garantir a segurança da empresa e dos clientes após a divulgação de alegações de roubo de dados por um grupo organizado de crime informático.

Num comunicado hoje divulgado, a transportadora aérea portuguesa declarou que "foi vítima de um ciberataque, ato prontamente comunicado às autoridades competentes. Estão hoje a ser divulgadas alegações de um grupo organizado de crime informático de que terão sido roubados dados de clientes".

"A TAP continua a adotar, com o apoio de uma entidade externa internacional e em articulação com as autoridades, todas as medidas de contenção e remediação adequadas para proteger a empresa e os seus clientes", sublinhou ainda a nota de hoje da transportadora aérea portuguesa.

A TAP foi alvo de um ciberataque na noite da quinta-feira passada, mas transportadora aérea referiu que a segurança dos voos estava garantida e que não foi possível concluir se houve acesso indevido aos dados dos clientes.

"Os mecanismos de segurança da TAP foram prontamente acionados e os acessos indevidos bloqueados", indicou a empresa aérea numa nota divulgada na sexta-feira passada.

"O plano de contingência da TAP continua ativo e a companhia está a trabalhar em articulação com as autoridades com competências nesta matéria", sublinhou o mesmo comunicado.