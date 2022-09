Vaticano promove acordo envolvendo arcebispo argentino acusado de violência de género

O Vaticano anunciou hoje que foi alcançado um acordo entre a prioresa do Mosteiro das Irmãs Carmelitas Descalças de São Bernardo em Salta (Argentina) e o arcebispo daquela arquidiocese, a que tinha sido imputada violência de gênero.

O acordo firmado entre a prioresa Maria Fátima do Espírito Santo e o arcebispo Mário António Cargnello "é fruto do espírito de conciliação que as partes demonstraram, ao responder ao apelo que o Santo Padre Francisco fez por meio de Javier Belda Iniesta, a quem nomeou seu delegado para ajudar a restaurar o diálogo fraterno entre as duas instituições", refere o Vaticano, em comunicado.

Pelo acordo, as partes comprometem-se a cumprir as recomendações do delegado do Vaticano para repor o diálogo.

Em meados de abril, o arcebispo foi acusado por freiras do Convento de São Bernardo por violência psicológica, económica e física e a Justiça ordenou que houvesse vigilância e segurança policial fora do mosteiro, situação que termina com o acordo.

Segundo os media argentinos, a denúncia de violência contra Mário Cargnello surgiu após este não ter aprovado que houvesse uma imagem da "Virgem do Cerro" no convento e de uma outra controvérsia em que o arcebispo colocou obstáculos à eleição de uma nova priora.