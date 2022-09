Fotografar o Céu Nocturno em Casa

A astrofotografia percorreu um longo caminho nos últimos anos. Durante milénios, temos estado admirados com o nosso céu nocturno e, tanto quanto sabemos, os seres humanos têm usado as estrelas para a navegação e têm sido importantes espiritual e religiosamente. Nas últimas décadas, a tecnologia tem-nos permitido ver as estrelas de formas que os nossos antepassados nunca pensaram ser possíveis. Mais recentemente, os avanços na fotografia digital permitem-nos captar em casa imagens incríveis do céu nocturno, incluindo a nossa galáxia, chuvas de meteoros e até mesmo a superfície do sol.

Agora, fotografar estrelas distantes não é apenas o trabalho dos astrónomos. Qualquer pessoa pode pegar numa câmara, ou até mesmo num smartphone e captar belas imagens no conforto da sua própria casa. Tudo o que precisa é da sua câmara ou telefone, uma noite escura, e a vontade de tentar.

Eis como pode experimentar a Astrofotografia em casa.

Preparar

Idealmente, encontre uma máquina fotográfica digital. Uma SLR digital compacta seria melhor porque tem uma gama de configurações que o ajudarão a optimizar as suas fotografias.

Ajuste a sua câmara para o modo manual e desactive a focagem automática. Desta forma, terá o controlo total sobre a sua lente e o obturador, para o ajudar a captar algumas imagens incríveis.

As três configurações-chave em que deve concentrar-se são:

Abertura

A abertura é a quantidade de luz que a lente da sua câmara permite quando solta o obturador. Na maioria das câmaras, a abertura é medida por um F/paragem, com números como F/16, F/11, F8, F/5.6, F/4, F2.8, F/2 e F/1.4

Quanto mais baixo for o F/parada, mais luz será permitida através da sua lente. Portanto, quanto mais baixo o número, mais longa será a exposição. Pode experimentar a sua abertura para ter uma ideia de como um aumento ou uma diminuição da exposição afeta as suas imagens.

Tempo de exposição/velocidade do obturador

O tempo de exposição é o tempo em que o obturador da sua câmara permanece aberto quando prime o botão para tirar fotografias. Isto é medido em fracções de segundo. Quanto mais tempo o obturador permanece aberto, maior é a exposição da imagem. Em condições de pouca luz, uma maior velocidade de obturação permitirá uma melhor imagem, mas certifique-se de que a sua câmara está estável ou de que utiliza um tripé robusto.

Exposições mais longas de 25 segundos ou mais começarão a mostrar trilhos estelares e a captar o movimento de uma estrela à medida que esta viaja pelo céu. Experimente com velocidades de obturação.

ISO

ISO significa International Standards Organisation (Organização Internacional de Normalização). O ISO determina a sensibilidade do sensor de imagem e diz à sua câmara quanta luz precisa de capturar para criar uma imagem.

Geralmente, deve experimentar a utilização de números ISO mais elevados, uma vez que tornam a sua câmara mais sensível, permitindo-lhe capturar objectos mais escuros, embora resultem em imagens mais granulosas.

Calendarização correta

Uma boa dica é tirar fotografias de manhã cedo, pouco antes do amanhecer, porque os níveis de poluição luminosa estão no seu ponto mais baixo. Encontre a mancha mais escura do céu nocturno que conseguir. Viajar para o campo é o melhor, longe das luzes brilhantes das grandes cidades.

A Via Láctea

Capturar imagens da Lua pode ser incrivelmente satisfatório. É claro que é um grande alvo acima de nós que podemos ver em várias fases do Calendário Lunar. Quando fotografamos objectos mais distantes no nosso sistema solar, a luz solar reflectida da superfície da Lua pode ter um impacto na nossa capacidade de capturar o disparo perfeito. Evite as luas cheias para captar a luz das estrelas em toda a sua glória.

Pensando na Composição

Comprar um tripé não é essencial, mas permitir-lhe-á enquadrar a sua fotografia e manter a câmara estável se estiver a tirar uma fotografia com uma exposição muito longa.

A escolha de um primeiro plano interessante pode melhorar as suas imagens de espaço.

Árvores ou edifícios cilhados contra um pano de fundo de estrelas rodopiantes parecem deslumbrantes e ter algumas fontes de luz no chão pode complementar as pintinhas de estrelas no céu.

Usando uma lente grande angular ou de olho de peixe, poderá obter mais imagens. Ao usar uma lente maior, brincar com a sua abertura e ISO ajudá-lo-á a marcar nos seus ajustes e a obter a imagem perfeita do céu nocturno.

Nos últimos anos, surgiu uma espécie de competição internacional amigável entre fotógrafos Astro especializados em combinar extraordinários planos de fundo terrestres com planos de fundo celestiais. A partilha das nossas imagens nas redes sociais tornou muito mais fácil mostrar a nossa astrofotografia ao mundo. Longas exposições do nosso céu nocturno são extremamente populares no Tik Tok e Instagram, criando um verdadeiro envolvimento do utilizador.

Edição de fotos e software

O software de edição de fotos pode ajudá-lo a extrair o melhor dos seus esforços no terreno. Tirar uma imagem crua e aumentar a exposição pode alterar a sensação da imagem e adicionar matizes, mudar tons e matizes também irá sobrepor novas cores às pintinhas brancas brilhantes das estrelas.

Experimentar e divertir-se é a melhor maneira de criar algo que capte a magia do céu por cima.

www.madeiraoptics.com

Facebook: MadeiraOptics

Instagram: @madeira_optics

Tel.: +351 291 622 971

WhatsApp: +351 924 485 850