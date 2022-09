Medicamento contra monkeypox deverá estar disponível brevemente em maiores quantidades

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla inglesa) anunciou hoje que um medicamento antivírico contra a varíola dos macacos (Monkeypox) deverá estar brevemente disponível em maiores quantidades na União Europeia (UE).

"O antivírico Tecovirimat deverá estar disponível em breve na UE em maiores quantidades após um procedimento de aquisição conjunta", disse, em conferência de imprensa, a diretora executiva da EMA, Emer Cooke.

A responsável apelou ainda aos laboratórios farmacêuticos para que contactem a EMA para debater os apoios disponíveis ao desenvolvimento de vacinas e tratamentos para a Monkeypox.

O número de casos confirmados de infeção pelo vírus Monkeypox em Portugal subiu para 871, mais 25 do que o total registado na última semana, anunciou na quinta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

"Todas as regiões de Portugal continental e a Região Autónoma da Madeira reportaram casos, dos quais 625 (78,5%) na região de saúde de Lisboa e Vale do Tejo", adiantou a DGS na atualização semanal sobre a evolução da doença no país.

De acordo com a autoridade de saúde, até quarta-feira, foram reportados 796 casos no SINAVEmed (Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica), a maior parte dos quais pertence ao grupo etário entre os 30 e 39 anos (44%).

Segundo os dados da DGS, 99% das infeções foram registadas em homens (788), tendo sido notificados oito casos em mulheres.

O vírus Monkeypox transmite-se por contacto físico próximo, nomeadamente com as lesões ou fluidos corporais, ou por contacto com material contaminado, como lençóis, atoalhados ou utensílios pessoais.