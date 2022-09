Transavia supera os 100 aviões e aumenta oferta global

A Transavia ultrapassou a marca dos 100 aviões esta época de verão, com a introdução de 5 novas aeronaves nos Países Baixos (de 39 a 44) e 21 em França desde o início de 2021 (de 40 a 61). No total, a companhia aérea franco-neerlandesa tem agora uma frota actualizada de 105 aviões B737, permitindo à low-cost da Air France-KLM prosseguir a expansão da sua oferta na Europa e na bacia do Mediterrâneo.

A companhia aérea vai receber o seu primeiro Airbus A320neo em 2023, um novo aparelho que reduz as emissões de CO2 em 15%.

"Conseguimos aumentar de forma robusta a nossa oferta em mercados emblemáticos e históricos, como o português, oferecendo cada vez mais opções de viagens a preços baixos e com a mesma qualidade de serviço, também graças ao contínuo investimento na nossa frota", afirmou Nicolas Hénin, Director comercial da Transavia France. "A chegada em breve do Airbus A320neo à nossa frota vai ajudar-nos a enfrentar melhor os desafios ambientais globais e o compromisso de transição energética perseguido pela nossa companhia-mãe, o Grupo Air France-KLM".

Maior capacidade e mais amiga do ambiente

As últimas aberturas em Portugal, incluindo nos Açores e a nova ligação Porto – Brest, ou o aumento das frequências em rotas populares, como Porto – Paris-Orly, Faro – Paris-Orly, Lisboa – Nantes, Faro – Roterdão ou Funchal – Amesterdão, também são consequência deste vigoroso investimento na nossa frota, que significa uma oferta total de 1,5 milhões de lugares no mercado português este verão, um aumento de 23% face ao período homólogo pré-pandemia de 2019.

Com uma frota composta por Boeing B737-800 de 189 assentos, a Transavia também vai introduzir novos aviões da família Airbus A320, incluindo o A320neo, equipamento que a Transavia deve receber a partir de 2023, uma linha de aparelhos com a maior cabine de corredor único da sua classe, um espaço de cabine otimizado e uma melhor pegada ambiental.