Piloto de helicóptero que caiu em Amares está "consciente e colaborante"

O piloto do helicóptero que se despenhou ao final da tarde de hoje quando combatia um incêndio no concelho de Amares, no distrito de Braga, "está consciente e colaborante", disseram à agência Lusa fontes de socorro.

Segundo estas fontes, a equipa médica já está junto do piloto.

Fonte ligado ao setor da aviação acrescentou à Lusa, pelas 21:00, que o piloto ainda se encontrava encarcerado no helicóptero, dando conta de que a viatura de desencarceramento não conseguia chegar ao local do acidente.

Segundo a mesma fonte, o aparelho trata-se de um Bell 412, operado pela Helibravo e sediado nos Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo, e que o acidente aconteceu "após a última largada do dia" e depois de "embater num cabo de muito alta tensão".

Em comunicado entretanto divulgado, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEP) refere que "o alerta foi dado pelas 19:25", acrescentando que "foram de imediato mobilizados meios de socorro para o local".

A ANEPC confirma que "o piloto comandante se encontra consciente, estando a ser avaliado pela equipa de socorro".

"Um helicóptero médio de combate a incêndios rurais, de indicativo operacional Hotel 60, sediado no Centro de Meios Aéreos de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, e pertencente ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, sofreu um acidente na tarde desta quinta-feira durante as operações de combate ao incêndio rural que lavra em Amares, no distrito de Braga", refere ainda a ANEPC, no comunicado.

O incêndio que lavra em Amares está neste momento a ser combatido por 53 operacionais, apoiados por 13 viaturas.