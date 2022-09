Secretário-geral da ONU pede que Pequim siga recomendações de relatório sobre uigures

O secretário-geral da ONU pediu hoje à China que siga as recomendações do relatório divulgado pela Alta Comissária para os Direitos Humanos, Michele Bachelet, que aponta possíveis crimes contra a humanidade visando a minoria chinesa uigur.

Na sua conferência de imprensa diária, o porta-voz de António Guterres, Stéphane Dujarric, disse hoje que o secretário-geral "está preocupado" com o conteúdo do relatório, cujo texto - assegurou - não tinha lido anteriormente, uma vez que o gabinete de Bachelet é totalmente independente da Secretaria-Geral das Nações Unidas.

O relatório, publicado na quarta-feira, "confirma o que o secretário-geral vem dizendo há algum tempo sobre Xinjiang: que os direitos humanos devem ser respeitados e que a comunidade uigur deve ser respeitada", declarou Dujarric.

António Guterres "realmente espera que o Governo chinês siga as recomendações" do relatório, acrescentou o porta-voz.

Sobre as advertências do embaixador chinês junto da ONU de que o conteúdo do relatório poderia prejudicar a relação entre Pequim e as Nações Unidas, Dujarric sublinhou que o secretário-geral "valoriza o sistema de cooperação entre a China e a ONU" porque "a China é um parceiro extremamente importante", e espera que "continue a sê-lo".

O relatório da ONU sobre a região chinesa de Xinjiang, publicado na quarta-feira, apontou possíveis "crimes contra a humanidade" e mencionou "provas credíveis" de tortura e violência sexual contra a minoria uigur, pedindo a intervenção da comunidade internacional.

"A extensão da detenção arbitrária e discriminatória de membros dos uigures e de outros grupos predominantemente muçulmanos (...) pode constituir crimes internacionais, em particular crimes contra a humanidade", referiu o relatório nas suas conclusões.

Michelle Bachelet conseguiu manter a promessa de publicar o muito aguardado relatório sobre a região chinesa de Xinjinag antes de concluir o seu mandato, após quatro anos à frente do organismo das Nações Unidas.

Contudo, Bachelet não encerrou o seu mandato sem lamentar a pressão que sofreu por parte de alguns Estados-membros das Nações Unidas e que dificultou a elaboração do relatório sobre a China.

"Disse que publicaria o relatório antes do final do meu mandato, e assim o fiz", disse a ex-Presidente chilena em comunicado, afirmando que, "para ser honesta, a politização destas graves questões de Direitos Humanos por alguns Estados não ajudou".

"Dificultaram a tarefa", disse Bachelet, que também destacou que as pressões afetaram a possibilidade de o relatório ter um impacto real.

Bachelet não quis especificar quais Governos a pressionaram, embora na semana passada, na sua última conferência de imprensa, tenha reconhecido que alguns Estados-membros das Nações Unidas lhe pediram para não publicar o relatório em causa.

Após a publicação do documento, que vê motivos para considerar que as autoridades chinesas cometeram crimes contra a humanidade em Xinjiang, Bachelet pediu à comunidade internacional que "não instrumentalize questões reais e sérias de Direitos Humanos para fins políticos".

Diante disso, o diálogo deve prevalecer, "mas isso não deve significar olhar para o outro lado", disse Bachelet, que foi fortemente criticada nos últimos meses por organizações de Direitos Humanos após uma viagem de trabalho à China na qual a acusaram de ser condescendente com os abusos de Pequim.

Após a publicação do polémico relatório, o Governo chinês descredibilizou o documento, indicando que "está cheio de falácias".

Segundo o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Wenbin, o relatório de Bachelet nada mais é do que uma "invenção transformada em ferramenta política" pelos Estados Unidos e por países ocidentais, denunciando alegadas "más práticas" e "padrões duplos" quando se trata de politizar os Direitos Humanos.

Organizações independentes e jornalistas acusam há vários anos a China de internar mais de um milhão de uigures e membros de outros grupos étnicos muçulmanos em "campos de reeducação", impondo até esterilizações e trabalhos forçados.

A China denunciou sempre tais relatórios como tendenciosos e disse tratar-se de "centros de formação profissional" destinados a desenvolver o emprego e erradicar o extremismo em Xinjiang, há muito atingida por ataques atribuídos a separatistas e islamistas uigures.