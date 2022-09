Reaproveitamento de águas não potáveis entre as medidas aprovados pela Região de Leiria

A suspensão temporária dos usos não essenciais de água da rede e o reaproveitamento de águas residuais para usos não potáveis estão entre um conjunto de medidas da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria no combate à seca.

Os dez municípios que integram a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL) aprovaram, na terça-feira, um conjunto de medidas para fazer face ao período de seca que a região e o país atravessam, referiu hoje a CIMRL, ao apontar que algumas das ações já estão no terreno e que outras começarão agora a ser implementadas.

A rega de jardins e espaços verdes, novos enchimentos de piscinas, fontes decorativas, a suspensão temporária dos usos não essenciais de água da rede, designadamente lavagem de ruas, e atividades com grande consumo de água e o reaproveitamento de águas residuais para usos não potáveis, como na lavagem de contentores, são algumas das medidas aprovadas.

Os autarcas decidiram ainda avançar com a promoção de campanhas de sensibilização para a necessidade do uso racional da água, assim como um levantamento de soluções a adotar localmente, "considerando as especificidades de cada um dos municípios, e cuja concretização acontecerá no imediato".

A CIMRL admitiu ainda a "possibilidade de interrupções seletivas em sistemas de abastecimento mais críticos, como forma a contribuir para a necessária estabilização dos consumos e face à capacidade das captações".

Às iniciativas acordadas nesta reunião juntam-se mais de uma dezena de outras medidas de contingência recomendadas pelo Governo, com particular adesão ao programa de instalação de torneiras redutoras de consumo em fontanários públicos, edifícios públicos, incluindo escolas, centros de saúde, recintos desportivos, entre outros, bem como ao nível da adoção de medidas urgentes de proteção das massas de água sujeitas aos efeitos das áreas ardidas.

Os municípios, em articulação com as entidades públicas de âmbito nacional e regional com competências nas áreas do ambiente, recursos hídricos e agricultura, vão reforçar as ações de sensibilização para que as regas agrícolas ocorram durante a noite e intensificar as ações de fiscalização nas captações e ligações ilegais, uma vez que estas atividades representam níveis elevados de consumo em períodos críticos.

Integram a CIMRL Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós.