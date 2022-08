Mau tempo nos Açores faz 11 feridos, quatro em estado grave

O mau tempo nos Açores causou 11 feridos, quatro deles em estado grave, informou hoje o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).

Cinco dos feridos foram encaminhados para o Hospital de Santo Espírito da ilha Terceira, a mais afetada, e seis para o Centro de Saúde da Praia da Vitória, pode ler-se na mesma nota.

O SRPCBA alertou ainda para a emissão de aviso laranja para a possibilidade de ocorrência de chuva "por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada".

O aviso laranja, em vigor, termina às 09:00, devendo então baixar para amarelo, até às 12:00.

O alerta do SRPCBA surge na sequência dos avisos feitos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) devido ao mau tempo no arquipélago.